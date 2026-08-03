Otra vez pelean ‘La Wanders Lover’ y ‘Ana Show’ pero esta vez CASI A GOLPES y ya hay una demanda

“Ya estoy cansada y harta de las burlas, provocaciones y agresiones verbales que durante estos meses he recibido por parte de Ana Maldonado”.

El pasado sábado, ‘La Wanders Lover’ y ‘Ana Show’ protagonizaron una pelea al concluir una presentación de ‘Guerra de Chistes’ en ‘La Casa de Oscar Burgos’ en Monterrey.

A través de diversos videos se observa cómo ambas comediantes intercambian reclamos mientras los presentes intentan calmarlas, sin embargo, el pleito escaló hasta empujones y forcejeos. Por suerte, Yered Licona logró llegar hasta el vehículo que la transportaría.

Posteriormente, se supo que la hermana de ‘La Wanders’ resulto herida.

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En el encontronazo también se pudo observar que aparece Radamés, quien alterado grita a las personas que dejen de grabar y que no sean chismosos.

A través de sus redes sociales, Yered publicó un comunicado para informar que tomará acciones legales.

“Ya estoy cansada y harta de las burlas, provocaciones y agresiones verbales que durante estos meses he recibido por parte de Ana Maldonado”, indicó.

Explicó que al terminar el show, ‘Ana Show’ comenzó a provocarla.

“La situación terminó en un forcejeo, durante el cual mi hermana recibió un golpe. Se acabó. No voy a permitir que esto siga escalando. Por respeto a mí, a mi familia y a mi trabajo, he decidido proceder legalmente. Gracias a todos los que me han mostrado su apoyo”, finalizó ‘La Wanders’.

Por su parte, ‘La casa de Oscar Burgos’ también lanzó un comunicado para deslindarse de lo ocurrido afuera del lugar.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos el día de ayer al exterior de nuestras instalaciones”, inicia el mensaje.

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Además, ofrecieron una disculpa a asistentes y clientes afectados por la situación. “Nuestro principal compromiso es brindar un ambiente seguro, familiar y de entretenimiento para todas las personas que nos visitan”.

Ana Maldonado, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.