Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Jared Leto es acusado de agr3sión s3xu4l y conductas INAPROPIADAS por 10 mujeres

Tras el estreno de un documental, diversas mujeres han dicho con detalles los terribles momentos que vivieron con el famoso.

Julio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
¡Arrestado! Detienen a hermano de Jared Leto

Jared Leto enfrenta acusaciones de violencia sexual.

Jared Leto se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de Hollywood, además de ser líder de la banda ’Thirty Seconds to Mars’, sin embargo también ha acaparado titulares por su vida sentimental.

Aunque siempre ha sido muy reservado con su vida privada, a lo largo de casi tres décadas ha sido relacionado con actrices, modelos, cantantes y otras figuras del espectáculo.

Ahora, enfrenta un complicado momento tras el estreno del documental de la BBC: ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’.

TE RECOMENDAMOS: Demandan DE NUEVO a Sean ‘Diddy’ Combs: lo señalan de 4buso s3xual a un actor infantil

En la producción, 10 mujeres relatan presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016.

De ellas, cuatro presentan acusaciones de presuntos delitos sexuales, mientras que las otras seis describen comportamientos que consideran inapropiadas. Por su parte, Leto ha negado todas las acusaciones.

Una mujer, identificada como ‘Isabel’, afirmó haber sido agredida en un “motel lúgubre y asqueroso” por el actor de 54 años, en 2002, cuando ella tenía 17 años y él rondaba los 30.

‘Isabel’, quien ahora tiene cuarenta y tantos años, afirmó que Jared la llamó al baño mientras se bañaba, y “creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme”.

La mujer alegó que el actor, luego usó su mano para masturbarse. Según su testimonio, ella dejó la habitación poco después y sólo más tarde se enteró de que Leto tenía unos 30 años.

Una segunda mujer alegó que el líder de ‘Thirty Seconds to Mars’ la amenazó con agresión sexual cuando tenía 19 años, una tercera mujer afirmó que él tuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años y era legalmente menor de edad en el estado de California, y una cuarta acusó al músico de haberla manipulado cuando tenía 16 años.

Según el informe de la BBC, otras cuatro mujeres afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y contenido sexual por parte del cantante cuando eran más jóvenes, mientras que otra mujer aseguró que Leto le hizo un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos cuando tenía 14 años.

Más noticias internacionales de impacto:
Cáncer-pareja.jpg
Hollywood
Famoso actor y su hija fueron diagnosticados con cáncer etapa 4… ¡AL MISMO TIEMPO!
Padre e hija hablaron abiertamente del momento en el que les dieron la noticia.
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Ya son cuatro los hijos de Brad Pitt que logran QUITARSE SU APELLIDO por “acontecimientos dolorosos”
Julio 23, 2026
Hollywood
Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ muere trágicamente; iba al hospital y su corazón se detuvo
Julio 21, 2026
Hollywood
¿Robbie Williams CONSUMIÓ COC4ÍN4 en la televisión en vivo? Video se hace viral
Julio 21, 2026
Hollywood
Ariana Grande VOLVIÓ CON SU EX tras haberlo dejado hace 11 años: “encontramos nuestro camino de regreso”
Julio 16, 2026
ines de ramon brad pitt.jpg
Hollywood
¿Quién es Inés de Ramón, la nueva novia oficial de Brad Pitt?
Julio 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Hermano-Ariana.jpg
Hollywood
Hermano de Ariana Grande sufre CONMOCIÓN CEREBRAL tras grave accidente durante función de teatro
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Taylor-Swift.jpg
Hollywood
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos LOS DETALLES sobre la cena, la ceremonia y la fiesta
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brandi-Glanville.jpg
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Famosa actriz de Netflix acusa de AGR3SIÓN SEXU4L a Katy Perry: “se apartó la ropa interior”

El documental también presenta a dos hombres que trabajaron durante años con la banda. Afirmaron que el personal se sentía incómodo con las interacciones del actor con chicas adolescentes, alegando que a veces las invitaba a su camerino o a la casa donde estaba grabando.

jared leto Agresión sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Carly-Simon.jpg
Hollywood
Querida cantante revela que fue diagnosticada con Parkinson y cáncer; escribe DESGARRADORA CARTA
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mascara.jpg
Hollywood
Despiden a Chuck Russell, director de ‘La Máscara’, emblemática cinta protagonizada por Jim Carrey
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Affleck.jpg
Hollywood
Ben Affleck devastado por la pérdida de su mamá aunque cumplió su último deseo dos días antes de partir
Julio 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-Pantera-rosa.jpg
Hollywood
Despiden a Plas Johnson, el saxofonista detrás de la icónica canción de ‘La Pantera Rosa’
Julio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jose eduardo derbez
Famosos
¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están SEPARADOS? Reportan la supuesta ruptura de la pareja
Las especulaciones comenzaron a surgir luego de que la madre de la pequeña ya borró todas sus fotos juntos.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hermanas-novias.jpg
Viral
Madre descubre que sus dos hijas eran “NOVIAS” y ellas terminan echándole la culpa
La mujer relató que comenzó a sospechar por algunos comportamientos que observó en el hogar.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alfonso obregon denuncia.jpg
Famosos
Alfonso Obregón festeja su cumpleaños mientras Fiscalía empieza a investigarlo por abuso
Brenda Rivero se presentó para comenzar el proceso de reunir pruebas y hacer peritajes
Julio 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente pareja españa.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice que 2 campeones del mundo harán público su amor
La tarotista vaticinó incluso cuando revelarán que son novios
Julio 30, 2026
 · 
Alejandro Flores