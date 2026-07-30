Jared Leto es acusado de agr3sión s3xu4l y conductas INAPROPIADAS por 10 mujeres

Jared Leto se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos de Hollywood, además de ser líder de la banda ’Thirty Seconds to Mars’, sin embargo también ha acaparado titulares por su vida sentimental.

Aunque siempre ha sido muy reservado con su vida privada, a lo largo de casi tres décadas ha sido relacionado con actrices, modelos, cantantes y otras figuras del espectáculo.

Ahora, enfrenta un complicado momento tras el estreno del documental de la BBC: ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’.

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En la producción, 10 mujeres relatan presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016.

De ellas, cuatro presentan acusaciones de presuntos delitos sexuales, mientras que las otras seis describen comportamientos que consideran inapropiadas. Por su parte, Leto ha negado todas las acusaciones.

Una mujer, identificada como ‘Isabel’, afirmó haber sido agredida en un “motel lúgubre y asqueroso” por el actor de 54 años, en 2002, cuando ella tenía 17 años y él rondaba los 30.

‘Isabel’, quien ahora tiene cuarenta y tantos años, afirmó que Jared la llamó al baño mientras se bañaba, y “creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme”.

La mujer alegó que el actor, luego usó su mano para masturbarse. Según su testimonio, ella dejó la habitación poco después y sólo más tarde se enteró de que Leto tenía unos 30 años.

Una segunda mujer alegó que el líder de ‘Thirty Seconds to Mars’ la amenazó con agresión sexual cuando tenía 19 años, una tercera mujer afirmó que él tuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años y era legalmente menor de edad en el estado de California, y una cuarta acusó al músico de haberla manipulado cuando tenía 16 años.

Según el informe de la BBC, otras cuatro mujeres afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y contenido sexual por parte del cantante cuando eran más jóvenes, mientras que otra mujer aseguró que Leto le hizo un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos cuando tenía 14 años.

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El documental también presenta a dos hombres que trabajaron durante años con la banda. Afirmaron que el personal se sentía incómodo con las interacciones del actor con chicas adolescentes, alegando que a veces las invitaba a su camerino o a la casa donde estaba grabando.