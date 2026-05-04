Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”

“Amamos la vida con nuestra familia: nuestros hijos están sanos y felices, y somos agradecidos. Enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden”.

Al lado de su esposo, el músico Benji Madden, la actriz Cameron Díaz le dio la bienvenida a su tercer hijo, quien llevará el nombre de Nautas. La protagonista de ‘Loco por Mary’ tiene 53 años.

El encargado de dar a conocer la noticia fue Madden, de 47 años, quien escribió en su cuenta de Instagram:

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!, escribió el integrante de la banda ‘Good Charlotte’.

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“Amamos la vida con nuestra familia: nuestros hijos están sanos y felices, y somos agradecidos. Enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden”, agregó.

Por su parte, Cameron reaccionó a la publicación con una serie de emojis de corazones rojos.

Según el músico, el nombre de su hijo recién nacido tiene origen latino: ‘nauta’, que significa “marinero, navegante, viajero”.

La carta de presentación del menor tuvo una temática del universo de la serie anime ‘One Piece’ e incluyó una descripción adicional: “Aquel que emprende un viaje y no teme lo desconocido”.

La familia de Cameron y Benji

En enero de 2015, la pareja contrajo matrimonio y se habían reservado la dulce espera de su último bebé, continuando con el mismo patrón de secrecía que manejaron con sus hijos anteriores.

Diaz y Madden son padre también de Raddix, de 6 años, y de Cardinal, de 2, ambos nacidos por viente subrogado, según reportes previos. La pareja aún no confirmó si Nautas llegó por la misma vía.

El anuncio del nacimiento de Raddix, a finales de 2019, estuvo acompañado de un comunicado en el que la pareja explicó su decisión de mantener la privacidad de la niña.

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“Aunque estamos llenos de alegría, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. No publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, salvo que es muy, muy linda”, escribieron en aquel momento.

En marzo de 2024, cuando nació Cardinal, prometieron igualmente a sus seguidores que el bebé era “muy lindo”, pero no difundieron imágenes.