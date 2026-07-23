Famoso actor y su hija fueron diagnosticados con cáncer etapa 4… ¡AL MISMO TIEMPO!

“No tengo fuerzas para cuidar de mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo”.

Un legendario actor compartió que él y su hija fueron diagnosticados con cáncer en etapa 4. Afortunadamente, ambos se encuentran hoy completamente libres de la enfermedad, sin embargo contaron su historia.

La pesadilla comenzó en 2022, cuando a Melanie, de 61 años, le dieron la noticia de que debía enfrentar un agresivo cáncer tras descubrirse un bulto en el pecho. Y apenas un año después, el icónico protagonista de ’Star Trek’, su padre, de 95 años, descubrió que padecía un melanoma en etapa 4 que ya se había comenzado a esparcir a su cerebro y pulmones, relataron en la revista ‘People’.

Ante el complejo panorama, Melanie se sometió a intensas quimioterapias, una doble mastectomía y 30 sesiones de radioterapia. Sin embargo, pese a la gravedad del propio tratamiento, confesó que su mayor preocupación era la salud de su padre.

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“Recuerdo vívidamente haber pensado: ‘No tengo fuerzas para cuidar de mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo’”.

En tanto, el actor reveló que pudo detectar un bulto en su mejilla justo cuando su hija terminaba su tratamiento. Tras someterse a una cirugía para extirpar el tumor, William Shatner se sometió a dos años de inmunoterapia para erradicar la metástasis.

La hija del histrión se sinceró y subrayó que, durante todo el proceso, su padre mantuvo una actitud inquebrantable, siguiendo con sus proyectos mientras la familia se organizaba para acompañarlo en casa y asegurarse de que nunca estuviera solo.

“Encontramos a los médicos perfectos para su cáncer y para el mío”, afirmó el actor.

William Shatner y su hija Melanie transformaron la experiencia que enfrentaron en una plataforma de ayuda. Lanzaron el podcast ‘No Time but Now’ (’Sólo queda el tiempo’), un espacio donde entrevistan a expertos de la salud y a otros sobrevivientes de cáncer.

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