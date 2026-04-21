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Le preguntan a Yolanda Andrade sobre las posibilidades de que esté EMBARAZADA… y así reacciona

La conductora acudió a realizarse un procedimiento en medio de la esclerosis lateral amiotrófica que padece.

Abril 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Yolanda Andrade así reacciona ante cuestionamientos de embarazo.

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“¿Señorita puede repetir la pregunta?, ‘¿tiene alguna probabilidad o sospecha de embarazo?’”.

La conductora Yolanda Andrade reapareció en redes sociales desde alguna clínica donde se habría hecho algún procedimiento en medio de la esclerosis lateral amiotrófica que padece y todo indica que estaba de muy buen humor junto a su hermana Marilé.

“Vamos a comenzar primero por el tórax, ¿vale?”, se escucha a una enfermera anunciar los estudios que le realizarán a Andrade. A lo que Yolanda responde: “Sí, señorita, por el tórax. ¿Cuál es ese?”, menciona entre risas.

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Y antes de someterse al procedimiento, la actriz de 54 años, recibió una pregunta por protocolo, y aunque para algunos es una pregunta inverosímil, era necesaria de hacer.

“¿Señorita puede repetir la pregunta?, ‘¿tiene alguna probabilidad o sospecha de embarazo?’”, cuestiona la auxiliar médica entre risas nerviosas.

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Por la edad de la presentadora y su condición médica sería imposible que Yolanda pudiera estar esperando un hijo, sin embargo en los pasos a seguir en los procedimientos son preguntas de rutina necesarias de realizar.

Yolanda Andrade esclerosis lateral amiotrófica embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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