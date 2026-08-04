Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Actriz desata polémica por Ariana Grande y su extrema delgadez: “Está muriendo DELANTE DE NOSOTROS”

Desde hace varias semanas la apariencia de la cantante preocupa y ahora una de sus compañeras levantó la voz.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ariana-Grande.jpg

Ariana Grande preocupa por su extrema delgadez.

YouTube

“Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes ven tan idealizada”.

Es la actriz Jameela Jamil quien decidió expresar su preocupación por la apariencia física de Ariana Grande, pues desde hace semanas se le observa con extrema delgadez.

La compañera de la cantante se pronunció y advirtió que Ariana podría estar muriendo debido a su bajo peso y posible problemas de salud.

Tras el estreno del videoclip ‘Petal’, Jamil levantó la polémica entre los seguidores de Grande al sugerir que su apariencia física es preocupante y que probablemente está muriendo sin que nadie le ayude.

TE RECOMENDAMOS: Christina Applegate entre la anorexia de adolescente, el cáncer de mama y la ESCLEROSIS múltiple

“Esta pobre mujer posiblemente se esté muriendo delante de nosotros. Este atuendo está diseñado para acentuar la delgadez con fines de debate”, dijo Jameela en sus redes sociales. “Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes ven tan idealizada”, agregó.

Al tiempo pidió: “Reza para que Ariana se recupere”.

La también comediante, quien ha hablado abiertamente de su lucha contra la anorexia, aseguró que su intención no es atacar a Ariana sino alertar sobre su salud el impacto de las imágenes de la cantante extremadamente delgada entre millones de jóvenes que la siguen en todo el mundo.

Jamil también dijo que no conoce los detalles sobre la salud física y mental de Ariana, pero insistió en que podría estar en peligro. Al tiempo, recordó su experiencia con los desórdenes alimentarios y las ocasiones en que estuvo al borde de la muerte por la anorexia.

La polémica surgió apenas días después del estreno del videoclip de ‘Petal’, donde Ariana Grande interpreta a ‘Pepper’, una aspirante a estrella que enfrenta constantes rechazos en audiciones antes de protagonizar una violenta escena cargada de crítica hacia la industria del entretenimiento.

Más noticias internacionales de impacto:
Cáncer-pareja.jpg
Hollywood
Famoso actor y su hija fueron diagnosticados con cáncer etapa 4… ¡AL MISMO TIEMPO!
Padre e hija hablaron abiertamente del momento en el que les dieron la noticia.
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Ya son cuatro los hijos de Brad Pitt que logran QUITARSE SU APELLIDO por “acontecimientos dolorosos”
Julio 23, 2026
Hollywood
Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ muere trágicamente; iba al hospital y su corazón se detuvo
Julio 21, 2026
Hollywood
¿Robbie Williams CONSUMIÓ COC4ÍN4 en la televisión en vivo? Video se hace viral
Julio 21, 2026
Hollywood
Ariana Grande VOLVIÓ CON SU EX tras haberlo dejado hace 11 años: “encontramos nuestro camino de regreso”
Julio 16, 2026
ines de ramon brad pitt.jpg
Hollywood
¿Quién es Inés de Ramón, la nueva novia oficial de Brad Pitt?
Julio 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Hermano-Ariana.jpg
Hollywood
Hermano de Ariana Grande sufre CONMOCIÓN CEREBRAL tras grave accidente durante función de teatro
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Taylor-Swift.jpg
Hollywood
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos LOS DETALLES sobre la cena, la ceremonia y la fiesta
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brandi-Glanville.jpg
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Ana Bárbara reaparece tras escándalo de infidelidad de su marido y PREOCUPA por su extrema delgadez

Aunque el video fue elogiado por su mensaje, gran parte de la conversación en redes sociales terminó enfocándose en el aspecto físico de la cantante. Algunos usuarios se sumaron a la preocupación por su extrema delgadez.

ariana grande delgada
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
¡Arrestado! Detienen a hermano de Jared Leto
Hollywood
Jared Leto es acusado de agr3sión s3xu4l y conductas INAPROPIADAS por 10 mujeres
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carly-Simon.jpg
Hollywood
Querida cantante revela que fue diagnosticada con Parkinson y cáncer; escribe DESGARRADORA CARTA
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mascara.jpg
Hollywood
Despiden a Chuck Russell, director de ‘La Máscara’, emblemática cinta protagonizada por Jim Carrey
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Affleck.jpg
Hollywood
Ben Affleck devastado por la pérdida de su mamá aunque cumplió su último deseo dos días antes de partir
Julio 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mariana ochoa (1).jpg
Famosos
Revelan el rating de La Casa de los Famosos: ¿superó a su competencia?
Los datos indican que tuvo un alcance de 12 millones de personas tan solo en televisión abierta
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
ijo de cerati.jpg
Famosos
El hijo secreto de Gustavo Cerati: tiene 20 años y su madre cuenta cómo se hizo amante del rockero
María del Carmen Remedi asegura que tuvo encuentros intensos con el rockero entre 1995 y 1996
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
melanie carmona trabaja.jpg
Famosos
Mel Carmona siempre sí trabaja; la hija de Alicia se retracta de polémica declaración
Melanie se hizo viral por responder en redes sociales que “nunca” la verían trabajar
Agosto 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
Angel-de-los-Santos.jpg
Famosos
Muere querido periodista de espectáculos y excolaborador de ‘Despierta América’
Ángel de los Santos formó parte de programas como ‘Escándalo TV’, ‘la Tijera’ y ‘La Tómbola’.
Agosto 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez