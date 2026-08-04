Actriz desata polémica por Ariana Grande y su extrema delgadez: “Está muriendo DELANTE DE NOSOTROS”

“Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes ven tan idealizada”.

Es la actriz Jameela Jamil quien decidió expresar su preocupación por la apariencia física de Ariana Grande, pues desde hace semanas se le observa con extrema delgadez.

La compañera de la cantante se pronunció y advirtió que Ariana podría estar muriendo debido a su bajo peso y posible problemas de salud.

Tras el estreno del videoclip ‘Petal’, Jamil levantó la polémica entre los seguidores de Grande al sugerir que su apariencia física es preocupante y que probablemente está muriendo sin que nadie le ayude.

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“Esta pobre mujer posiblemente se esté muriendo delante de nosotros. Este atuendo está diseñado para acentuar la delgadez con fines de debate”, dijo Jameela en sus redes sociales. “Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes ven tan idealizada”, agregó.

Al tiempo pidió: “Reza para que Ariana se recupere”.

La también comediante, quien ha hablado abiertamente de su lucha contra la anorexia, aseguró que su intención no es atacar a Ariana sino alertar sobre su salud el impacto de las imágenes de la cantante extremadamente delgada entre millones de jóvenes que la siguen en todo el mundo.

Jameela Jamil comments on Ariana Grande’s appearance in her recently released ‘Petal’ music video, stating that her outfit was designed to emphasize on Ariana’s weight for discourse.



“This poor woman is possibly dying right in front of us. This outfit is designed to accentuate… pic.twitter.com/GPXOslQKWI — sitcom crave (@sitcomcrave) August 1, 2026

Jamil también dijo que no conoce los detalles sobre la salud física y mental de Ariana, pero insistió en que podría estar en peligro. Al tiempo, recordó su experiencia con los desórdenes alimentarios y las ocasiones en que estuvo al borde de la muerte por la anorexia.

La polémica surgió apenas días después del estreno del videoclip de ‘Petal’, donde Ariana Grande interpreta a ‘Pepper’, una aspirante a estrella que enfrenta constantes rechazos en audiciones antes de protagonizar una violenta escena cargada de crítica hacia la industria del entretenimiento.

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Aunque el video fue elogiado por su mensaje, gran parte de la conversación en redes sociales terminó enfocándose en el aspecto físico de la cantante. Algunos usuarios se sumaron a la preocupación por su extrema delgadez.