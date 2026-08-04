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Revelan el rating de La Casa de los Famosos: ¿superó a su competencia?

Los datos indican que tuvo un alcance de 12 millones de personas tan solo en televisión abierta

Agosto 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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Mariana Ochoa: nominada y eliminada

TelevisaUnivision

la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México tuvo ya a su primera eliminada: sorpresivamente Mariana Ochoa, una de los habitantes más conocida fuera de la Casa, fue eliminada.

El impacto que generó esta gala se reflejó en los índices de audiencias que fueron dados a conocer este lunes 3 de agosto.
De acuerdo con los datos oficiales, la primera Gala de Eliminación de la nueva temporada de LCDLFMx lideró la audiencia dominical en TV abierta nacional al registrar un alcance de 12 millones de personas.
Los datos son de la ACAM, con información de HR Media.
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¿Cuál fue el rating de La Casa de los Famosos México en su primera eliminación?

En un comunicado prensa, TelevisaUnivision informó:

“El exitoso reality conducido por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice superó a su competencia por 109% en la emisión del pasado domingo, en la que se eliminó a Mariana Ochoa”.

LCDLFMx es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La cuarta temporada comenzó el 26 de julio con innovaciones importantes tanto en el formato como en la producción (la casa tuvo modificaciones arquitectónicas importantes para dar cabida a más habitantes) y la participación del público, que ahora toma decisiones a través de encuestas telefónicas y digitales.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas. Por la plataforma ViX, La Casa de los Famosos México puede ser vista en vivo 24/7.

Mariana Ochoa La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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