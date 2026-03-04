Suscríbete
Christina Applegate entre la anorexia de adolescente, el cáncer de mama y la ESCLEROSIS múltiple

La actriz rompió el silencio en su libro autobiográfico ‘You with the sad eyes’.

Marzo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Christina-Applegate.jpg

La actriz Christina Applegate lucha contra padecimientos importantes de salud.

Getty Images/Instagram

“Siempre buscando lo inalcanzable, maltratando mi cuerpo en una búsqueda de la perfección tan dañina como cualquier adicción”.

El pasado 3 de febrero, la actriz Christina Applegate publicó su libro autobiográfico ‘You with the sad eyes’, en él narra algunos de los episodios más complicados de su vida, entre ellos su juventud.

Applegate cuenta que en la adolescencia padeció anorexia, sin embargo, esta enfermedad continuó y se recrudeció con su participación en la serie ‘Married… with childrens’, pues su personaje demandaba que siempre estuviera delgada.

A los 16 años, en 1987, la actriz recibió la invitación de sumarse al elenco de la serie, pero después de leer el guión, se negó rotundamente pues “me pareció una basura”.

Su papel, ‘Kelly’, era la primogénita de los ‘Bundy’ y, sus principales características, eran la de perpetuar el estereotipo de la joven rubia, con ideas vacías y con intereses superfluos, como los de interesarse en jóvenes que no la buscaban por su valor, sino por su apariencia.

La protagonista rechazó el papel y, aunque fue tajante con su respuesta, sólo un poco después, fue vuelta a convocar por los creadores de la serie de ‘Fox’. Christina aceptó y la serie fue un rotundo éxito que acumuló 11 temporadas, sin embargo le provocó un gran estrés por mantenerse en la talla 0.

“Trabajé mucho mi cuerpo, pero nunca estaba satisfecha, siempre buscando lo inalcanzable, maltratando mi cuerpo en una búsqueda de la perfección tan dañina como cualquier adicción”, escribió Christina en su libro.

Y añadió que “si iba a comer algo tan enorme como un bagel, digamos, lo sacaba y me comía la mitad, o la mitad de la mitad, esa era mi ingesta de comida para todo un día, a veces me castigaba y no comía nada, era talla 0y los diseñadores de vestuario de ‘Casados con hijos’ a menudo tenían que ajustarme la ropa, estaba en los huesos”, indicó.

La esclerosis múltiple y más pérdida de peso

Applegate, conocida también por películas como ‘La cosa más dulce’ o ‘Anchorman’ volvió a enfrentarse a la pérdida de peso tras superar la anorexia, sin embargo, ahora ocurrió durante su lucha contra la esclerosis múltiple.

La actriz de 54 años describe el proceso como “peligroso” y “aterrador”, pues señala que los problemas digestivos derivados de su enfermedad provocaron una reducción significativa de su peso.

Debido a que fue sometida a una dieta de líquidos claros, en siete meses perdió más de 22 kilos. “Mis piernas son más delgadas que nunca”.

Christina fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto de 2021. En su participación de ’The Kelly Clarkson Show’ contó cómo se enteró de la enfermedad.

“No sabía lo que me estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set. Estaba aterrada. Alguien dijo: ‘Necesitas una resonancia magnética’”, recordó.

Antes de esta revelación, había ganado 18 kilos y comenzó a usar un bastón para caminar. Desde su diagnóstico, Applegate ha sido hospitalizada más de 30 veces y en meses recientes ha quedado confinada a la cama debido al dolor que provoca esta enfermedad.

Previo a la esclerosis, Christina había superando un cáncer de mama y se había sometido a una doble mastectomía en 2008, además de la extracción de ovarios y trompas de Falopio en 2017 para prevenir el cáncer de ovario.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
