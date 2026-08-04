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Habitantes de LCDLF jugaron a la OUIJA a las 3 de la mañana: se fue la luz y se oyeron gritos

‘La Jefa’ le preguntó al público si querían que Fede Vigevani metiera el tablero a ‘La Casa’ y lo que pasó después los hizo salir corriendo.

Agosto 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ouija.jpg

Los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos’ jugaron a la ouija.

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“Hola, queremos comunicarnos con seres de más allá y queremos pedir permiso para jugar, siempre con respeto”.

La madrugada de este lunes 4 de agosto, la producción de ‘La Casa De Los Famosos México’ permitió que los habitantes jugaran con una ouija. Fue el público quien votó porque Fede Vigevani ingresara el tablero a las instalaciones.

Antes de sacar el tablero, Fede explicó el origen de la sesión: “La gente decidió en el grupo de WhatsApp que sí quieren que lo juguemos, entonces por esa razón lo estamos haciendo. Si la gente decía que no, yo no jugaba”.

Aldo, Brianda, Moisés, Arantza y Fede fueron quienes se colocaron en el suelo del jardín para jugar, sin embargo los demás permanecían alrededor observando lo que pasaba.

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Los habitantes tuvieron curiosidad por jugar la ouija excepto Cynthia Klitbo, quien relató que no participaría ya que durante diez años vivió en una casa ubicada en Taxqueña que estaba plagada de entidades, portales abiertos y brujería que fue colocada por personas cercanas a su expareja cubana.

Cynthia fue tajante y quedó fuera de la dinámica. Los demás habitantes estaban en los sillones alrededor del círculo que formaron, mismo en el que Aldo se quedó dormido por un momento. Ya iniciada la sesión, ‘Ese Pérez’ se sumó a la sesión.

Vigevani explicó que con la ouija buscaban comunicarse “con seres del más allá”. Después les pidió a sus compañeros que colocaran dos dedos en el indicador y sin presionar fuerte ni levantar el dedo antes de tiempo, “tipo suavecito”.

Luego abrió la sesión: “Hola, queremos comunicarnos con seres de más allá y queremos pedir permiso para jugar, siempre con respeto”.

"¿Hay alguna presencia acá con nosotros?, fue la primera pregunta y de inmediato el indicador comenzó a moverse. Arantza gritó. Moisés se puso nervioso. “Yo no la estoy moviendo. Te lo juro por Dios”, insistió Arantza. Moisés expresó: “Te lo juro por mi mamá que no”.

Aldo fue el primero en admitir: “Tengo miedo”.

Posteriormente llegó la segunda pregunta: “Si hay una presencia acá, ¿podrías darnos una señal, por favor?” El indicador volvió a moverse, esta vez con más fuerza. “A mí se me despegaban los dedos a veces. Se sentía con fuercita, ya sabes”, dijo Vigevani después. ‘Ese Pérez’ dijo: “Neta, me estoy sintiendo mal por pendej*, gü*y”.

Fede preguntó si la presencia era un espíritu bueno y el indicador se movió a “sí”, lo que provocó que Arantza gritara y Aldo dijera que ya no quería jugar.

De pronto las luces del jardín se apagaron y comenzaron los gritos. Brianda pidió “no, producción, producción”. Y después agregó que “nos pusieron grititos en la bocina y nos apagaron y encendieron las luces. Pero eso no me importa, me importa esto”, mientras el indicador se seguía moviendo.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En tanto, los habitantes decidieron dejar de jugar.

“Queremos terminar el juego, queremos cerrar este portal. Hasta luego”. ‘Ese Pérez’ advirtió que el portal no estaba bien cerrado: “Ciérrenlo, ciérrenlo bien”. Vigevani reconoció que algo no andaba bien: “Yo no la moví, pero sí sentía que alguien la movía. No sé. Se sentía con fuercita”, concluyó.

La casa de los famosos 4 No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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