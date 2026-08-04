¿Quién ganó inmunidad y es el segundo líder en La Casa de los Famosos?

La segunda semana de La Casa de los Famosos México comenzó con la competencia por ser el líder.

Ya con Mariana Ochoa fuera de la competencia, los habitantes han comenzado a hacer algunas alianzas para defender sus gustos y actividades cotidianas.

De manera natural, Brianda, Yanet y Ximena han comenzado a conectarse como grupo, mientras que hay ahora un grupo de hombres compacto: Moisés, Masad y Luis.

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Esta incipiente división le da mucha más importancia al puesto de líder de semana que otorga varios beneficios: inmunidad, el poder de salvar a alguien, disfrutar de la suite.

¿Quién ganó la competencia del líder este 3 de agosto?

La competencia comenzó por la tarde de este lunes: los habitantes se tenían que aferrar a un tubo giratorio.

Los semifinalistas fueron Ese Pérez, Moisés Peñaloza, Fede, Masad Altamimi, Luis Chaporro, Karina Torres.

La competencia final se realiza en la gala de este lunes 3 de agosto y TVyNovelas te lo informará en cuanto suceda.

