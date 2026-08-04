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¿Quién ganó inmunidad y es el segundo líder en La Casa de los Famosos?

El reality show de TelevisaUnivision tiene nuevo habitante inmune

Agosto 03, 2026 • 
Alejandro Flores
líder de la semana.jpg

La segunda prueba del líder

Captura LCDFMx

La segunda semana de La Casa de los Famosos México comenzó con la competencia por ser el líder.

Ya con Mariana Ochoa fuera de la competencia, los habitantes han comenzado a hacer algunas alianzas para defender sus gustos y actividades cotidianas.
De manera natural, Brianda, Yanet y Ximena han comenzado a conectarse como grupo, mientras que hay ahora un grupo de hombres compacto: Moisés, Masad y Luis.
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Esta incipiente división le da mucha más importancia al puesto de líder de semana que otorga varios beneficios: inmunidad, el poder de salvar a alguien, disfrutar de la suite.

¿Quién ganó la competencia del líder este 3 de agosto?

La competencia comenzó por la tarde de este lunes: los habitantes se tenían que aferrar a un tubo giratorio.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Los semifinalistas fueron Ese Pérez, Moisés Peñaloza, Fede, Masad Altamimi, Luis Chaporro, Karina Torres.

La competencia final se realiza en la gala de este lunes 3 de agosto y TVyNovelas te lo informará en cuanto suceda.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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