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Mel Carmona siempre sí trabaja; la hija de Alicia se retracta de polémica declaración

Melanie se hizo viral por responder en redes sociales que “nunca” la verían trabajar

Agosto 03, 2026 • 
Alejandro Flores
melanie carmona trabaja.jpg

Mel Carmona

Instagram

Melanie Carmona sí trabaja. Y sí se dejó ver haciéndolo.

Después de haber generado un escándalo por decir que sus “odiadores” y fans nunca la verían trabajando, la hija de Alicia Villarreal decidió publicar una foto en la que aparece sentada detrás de un escritorio.
Porta un gafete que parece pertenecer a una institución bancaria y agregó la leyenda:
“Para que vean que sí trabajo”.
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La verdad detrás del trabajo de Mel Carmona

En realidad, esta respuesta también fue un sarcasmo. Melanie hace tiempo que se dedica a la creación de contenido en redes sociales.
Hace cuatro años que es “una mujer independiente” y así lo explicó ella misma.

“Hago campañas, hago redes, es a lo que me dedico”.

Melanie también ha mostrado, además, talento para el canto y el baile.
Hace dos años participó en Juego de Voces junto con su madre Alicia Villarreal con actuaciones que fueron muy aplaudidas sobre todo cuando interpretó canciones de Alicia.

@canalestrellasof

Las güeritas consentidas 🥰 #JuegoDeVoces #AliciaVillarreal #MelenieCarmona #entretenimiento #Televisa

♬ original sound - Las Estrellas

Melanie actualmente está distanciada de su madre y ha mostrado mucho más apego por su padre Arturo Carmona.

Alicia Villarreal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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