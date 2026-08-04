Mel Carmona siempre sí trabaja; la hija de Alicia se retracta de polémica declaración

Melanie Carmona sí trabaja. Y sí se dejó ver haciéndolo.

Después de haber generado un escándalo por decir que sus “odiadores” y fans nunca la verían trabajando, la hija de Alicia Villarreal decidió publicar una foto en la que aparece sentada detrás de un escritorio.

Porta un gafete que parece pertenecer a una institución bancaria y agregó la leyenda:

“Para que vean que sí trabajo”.

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La verdad detrás del trabajo de Mel Carmona

En realidad, esta respuesta también fue un sarcasmo. Melanie hace tiempo que se dedica a la creación de contenido en redes sociales.

Hace cuatro años que es “una mujer independiente” y así lo explicó ella misma.

“Hago campañas, hago redes, es a lo que me dedico”.

Melanie también ha mostrado, además, talento para el canto y el baile.

Hace dos años participó en Juego de Voces junto con su madre Alicia Villarreal con actuaciones que fueron muy aplaudidas sobre todo cuando interpretó canciones de Alicia.

Melanie actualmente está distanciada de su madre y ha mostrado mucho más apego por su padre Arturo Carmona.

