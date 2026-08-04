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Chicharito Hernández no se puede aguantar la risa al hablar de su divorcio con Sarah Kohan

El histórico delantero de la selección nacional abrió su corazón

Agosto 03, 2026 • 
Alejandro Flores
chicharito hernandez.jpg

Javier Hernández y Sarah Kohan

Instagram

Javier el Chicharito Hernández se casó cuando su carrera comenzaba a tener un bache importante.

Su futbol todavía le alcanzaba para competir en Inglaterra (jugaba con el West Ham) pero sus pocos goles comenzaban a generar dudas en torno de su continuidad en el futbol.
Era el año 2019 cuando se casó con Sarah Kohan y muy pronto tuvo a su primera hijo... y enseguida, el segundo.
Ahora se sabe que eso erosionó el matrimonio hasta el punto de la separación.

Javier el Chicharito Hernández reveló en su propio podcast lo que vivió la pareja. Pero es evidente que su reacción es heterodoxa: se ríe casi a carcajadas cuando le preguntan por qué se divorció.

“Me río así porque me tengo que vulnerabilizar y me dan nervios”, explica mientras efectivamente no puede aguantar la risotada.

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¿Por qué se divorciaron el Chicharito y Sarah?

El matrimonio apenas duró poco más de tres años y su separación coincidió con el declive del futbol del delantero, quien tuvo que irse a jugar a la MLS, un nivel menor que el de la Premier.

“Nuestra relación no funcionó porque... mira, nadie sabe cómo ser madre. Los dos creíamos que lo más importante era que cada uno se fuera por nuestro caminito para darle el ejemplo a nuestros hijos de ser feliz”.

Con eufemismo y argumentos razonados, el futbolista explica.

“Pensaba que estar casado iba a ser distinto pero fácil de hacerse pero no fue así”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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Alejandro Flores

Con claridad, asumió su parte de la responsabilidad y explica que ha entendido que es una dinámica natural en las relaciones matrimoniales que no funcionan.

“No existe matrimonio que no funcione que no sea por responsabilidad de parte de las dos partes, la responsabilidad es compartida”.

Javier Chicharito Hernández
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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