Ana Bárbara reaparece tras escándalo de infidelidad de su marido y PREOCUPA por su extrema delgadez

Después de la polémica que se desató por la infidelidad del esposo de Ana Bárbara y que fuera la propia amante quien compartiera los detalles de la traición, la cantante reapareció.

Tras meses en silencio, la intérprete de ‘Bandido’ decidió dejarse ver en el evento ‘Culture Makers’ que se llevó a cabo en Beverly Hills. Ahí fue fotografiada junto a la actriz Sofía Vergara.

La misma postal fue replicada por la estrella de ‘Modern Family’ y sin dar detalles de su encuentro con Ana Bárbara, se dejó ver con más personalidades como David Bisbal y Jessica Alba, entro otros.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el aspecto de Ana Bárbara, quien vestía un conjunto de dos piezas en color fucsia, pero su blusa en manga larga y el pantalón de talle alto dejó ver su silueta extremadamente delgada, hecho que preocupó a sus seguidores.

La reaparición de la intérprete ocurre después de meses de especulaciones sobre una presunta separación con Ángel Muñoz, quien habría tenido una relación extramarital con la periodista costarricense Adriana Toval.

Fue el pasado 10 de marzo cuando el colaborador de ‘El Gordo y la Flaca’, Jordi Martin, dio a conocer que la comunicadora le llamó para contarle del romance con el marido de Ana Bárbara, el cual habría comenzado desde finales de 2025 luego de trabajar juntos.

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En la misma emisión, Toval declaró que Muñoz le había confirmado que había traicionado a la cantante.

Finalmente, a mediados de abril se reportó en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ que Ana Bárbara se habría reconciliado con su marido.