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El hijo secreto de Gustavo Cerati: tiene 20 años y su madre cuenta cómo se hizo amante del rockero

María del Carmen Remedi asegura que tuvo encuentros intensos con el rockero entre 1995 y 1996

Agosto 03, 2026 • 
Alejandro Flores
ijo de cerati.jpg

Comparación de Gustavo y Gaston (recuadro) su supuesto hijo oculto

Getty Images / Captura Max Lumbia

María del Carmen esperó a que murieron los dos hombres que más ha amado para contar la historia de su hijo Gastón.

“Yo siempre cuidé a mi marido, nunca le dije nada de lo que había pasado”, cuenta María del Carmen Remedi.
¿Y que es lo que había pasado? Que le fue infiel con Gustavo Cerati. Y lo fue durante un año. Y de ahí nació un hijo: Gastón.
De acuerdo con su historia, María del Carmen conoció a Gustavo durante una gira de los Guns n´ Roses, ya que ella trabajaba con el equipo de relaciones públicas de esa banda durante sus giras en Argentina.
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La presunta historia de amor entre Cerati y Remedi

Gustavo, presuntamente, habría quedado prendado con el carácter afable de Carmen por lo que tras conocerla apenas durante unas horas, quedó en llamarle.
Y le llamó. Hablamos de mediados de 1995.

“En ese tiempo, yo te juro que no sabía que era un gran artista”, dice la mujer en el podcast de Max Lumbia

María del Carmen narró detalles del supuesto romance que vivió con Cerati entre 1995 y 1996, año en el que Cerati se fue un tiempo a Estados Unidos.
Durante todo este tiempo, María del Carmen mantuvo el secreto de su amor y del fruto de ese amor.

“Un día me llama y quiere verme. Viene a mi casa y yo te voy a decir algo: fue amoroso, lo mejor que me ha pasado en la vida”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Los encuentros fueron siempre furtivos y a escondidas del marido, quien solía trabajar mientras ellos se encontraban en su propia casa.

“Gustavo tenía sus viajes, en junio que hace un video en Buenos Aires, me llama... siempre era él quien me llamaba”.

Ese encuentro de junio provocó un primer embarazo que lamentablemente perdió.
Pero sus encuentros siguen, esporádicos pero siempre intensos, asegura la mujer.
Finalmente queda embarazada y decide tener a su hijo sin revelarle a su marido que el padre es Gustavo Cerati
Y lo mantuvo en secreto hasta ahora que ha decidido hacerlo público porque su esposo recién falleció y porque, recordemos, Cerati tiene ya también12 años de muerto.

hijo oculto rockero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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