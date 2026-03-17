Suscríbete
Famosos

Yolanda Andrade reaparece optimista desde la playa pese al avance de la ESCLEROSIS

La presentadora sorprendió a sus seguidores al mostrarse sonriente y tranquila a un costado del mar.

Marzo 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg

Yolanda Andrade y su hermana Marilé en la playa.

Instagram

La conductora de televisión, Yolanda Andrade, quien enfrenta con valentía a la esclerosis lateral amiotrófica, sorprendió el pasado fin de semana al mostrarse sonriente y tranquila, junto a su hermana Marilé, durante un paseo por la playa.

Andrade, volvió a su programa ‘Montse&Joe’, un regreso que siempre se interpreta como muestra de recuperación, sin embargo, en su publicación más reciente resaltó el optimismo de quienes siguen de cerca la evolución de su estado de salud.

En la postal, Yolanda luce visiblemente recuperada en un clima soleado y de paz, un entorno que fue destacado por sus seguidores.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué es ELA, la enfermedad de Yolanda Andrade, que la tienen en una nueva crisis?

Hace poco más de un mes, Yolanda dijo estar agradecida por los momentos en los que tiene fuerza suficiente, incluso para ir a trabajar.

Por ello, al volver a los foros de televisión del programa ‘Montse&Joe’, la presentadora conversó con los medios de comunicación y compartió no sólo cómo lleva su enfermedad sino también cuál sería su última voluntad.

Yolanda admitió que le “da mucha felicidad” regresar a conducir su programa, sin embargo, “me canso mucho”. Esto debido a la aplicación de “mucho medicamento, tratamiento, estudios, (es) muy cansado. Mientras pueda caminar y hablar porque esta enfermedad se desarrolla y yo quiero seguir viniendo, me divierto mucho en el programa con gente querida”, dijo.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
Pedro-Torres-Yolanda-Andrade-ELA.jpg
Famosos
Martha Figueroa destapa que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade (6).jpg
Famosos
Yolanda Andrade tiene otra vez problemas para hablar pero hace un esfuerzo y denuncia a su “padrino”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Ante el difícil panorama que vislumbra, la presentadora y actriz ha decidido disfrutar su vida al máximo, no sin antes tener claro qué le gustaría hacer antes de morir. Frente a los reporteros que la esperan cada que vuelve a los foros de televisión, Yolanda manifestó que ha tenido pláticas con sus personas cercanas.

“Justo estaba hablando con Montserrat, ¿qué voy a hacer antes de morir? Por ejemplo, si es de cosas, de viajes o de lo que sea, dices: ‘Ya lo hice, ya lo viví’, entonces sólo sería ver a le gente que quiero y ya…”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Melancolía embarga a Yolanda Andrade en plena enfermedad y muestra fotos familiares de cuando era niña

La presentadora reiteró que volver al trabajo le da vida. De hecho, la producción de ‘Montse&Joe’ contempla un viaje y Andrade está considerando ser parte de la travesía. “Depende las horas de vuelo y depende a dónde, si me dice a Las Vegas pues me arranco…”, respondió con su característico sentido del humor a los reporteros.

Yolanda Andrade Marilé Andrade No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marcela-alegria-poncho-nigri.jpg
Famosos
Doña Lety está sentida con Marcela Mistral y Poncho De Nigris tras Ring Royale: “No me valoran”
Marzo 16, 2026
 · 
TVyNovelas
joseangel-garcia--.jpg
Famosos
José Ángel Bichir ya salió del hospital y dio sus primeras declaraciones tras lanzarse al vacío
Marzo 16, 2026
 · 
TVyNovelas
abelito ring royal.jpg
Famosos
El golpe que mandó a volar a Abelito y los memes de su derrota en Ring Royale
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
trejo-adame-beso.jpg
Famosos
Alfredo Adame y Carlos Trejo se dieron BESO tras pelea en Ring Royale; pactaron revancha para septiembre
Marzo 15, 2026
 · 
MrPepe Rivero
guilermo del toro (1).jpg
Series y Cine
Las películas de Guilermo del Toro que NO han conseguido el Oscar, además de “Frankenstein”
El cineasta mexicana tiene una historia de éxito con Hollywood pero también ha vivido episodios de derrota
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
apostarias por mi (2).jpg
Famosos
¿Quiénes y cuánto dinero ganaron los triunfadores de "¿Apostarías por mí?”?
Después de casi dos meses encerrados, cuatro parejas se enfrentaron en la final de la primera temporada de este reality show
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
peleas-ring-royale--.jpg
Famosos
Todo sobre las peleas de Ring Royale: Adame vs. Trejo; Porcella vs. De Nigris
Poncho De Nigris organizó el evento donde Carlos Trejo prometió mandar al hospital a Alfredo Adame.
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
odiseo-bichir-joseangel-.jpg
Famosos
¿Qué dijo Odiseo Bichir desde el hospital sobre la caída de su hijo José Ángel?
El actor se lanzó al vacío en medio de una crisis emocional, según el comunicado emitido por su familia.
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas