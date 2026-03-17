Yolanda Andrade reaparece optimista desde la playa pese al avance de la ESCLEROSIS

La conductora de televisión, Yolanda Andrade, quien enfrenta con valentía a la esclerosis lateral amiotrófica, sorprendió el pasado fin de semana al mostrarse sonriente y tranquila, junto a su hermana Marilé, durante un paseo por la playa.

Andrade, volvió a su programa ‘Montse&Joe’, un regreso que siempre se interpreta como muestra de recuperación, sin embargo, en su publicación más reciente resaltó el optimismo de quienes siguen de cerca la evolución de su estado de salud.

En la postal, Yolanda luce visiblemente recuperada en un clima soleado y de paz, un entorno que fue destacado por sus seguidores.

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Hace poco más de un mes, Yolanda dijo estar agradecida por los momentos en los que tiene fuerza suficiente, incluso para ir a trabajar.

Por ello, al volver a los foros de televisión del programa ‘Montse&Joe’, la presentadora conversó con los medios de comunicación y compartió no sólo cómo lleva su enfermedad sino también cuál sería su última voluntad.

Yolanda admitió que le “da mucha felicidad” regresar a conducir su programa, sin embargo, “me canso mucho”. Esto debido a la aplicación de “mucho medicamento, tratamiento, estudios, (es) muy cansado. Mientras pueda caminar y hablar porque esta enfermedad se desarrolla y yo quiero seguir viniendo, me divierto mucho en el programa con gente querida”, dijo.

Ante el difícil panorama que vislumbra, la presentadora y actriz ha decidido disfrutar su vida al máximo, no sin antes tener claro qué le gustaría hacer antes de morir. Frente a los reporteros que la esperan cada que vuelve a los foros de televisión, Yolanda manifestó que ha tenido pláticas con sus personas cercanas.

“Justo estaba hablando con Montserrat, ¿qué voy a hacer antes de morir? Por ejemplo, si es de cosas, de viajes o de lo que sea, dices: ‘Ya lo hice, ya lo viví’, entonces sólo sería ver a le gente que quiero y ya…”.

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La presentadora reiteró que volver al trabajo le da vida. De hecho, la producción de ‘Montse&Joe’ contempla un viaje y Andrade está considerando ser parte de la travesía. “Depende las horas de vuelo y depende a dónde, si me dice a Las Vegas pues me arranco…”, respondió con su característico sentido del humor a los reporteros.

