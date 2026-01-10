Melancolía embarga a Yolanda Andrade en plena enfermedad y muestra fotos familiares de cuando era niña

Yolanda Andrade ha tenido semanas muy emotivas desde la Noche Buena.

La conductora recibió la visita de familiares que llegaron desde Europa y Sudamérica para celebrar con ella la Navidad y el Año Nuevo.

En su perfil de redes sociales, Andrade ha compartido fotos y videos no sólo se la fiesta de esos días, sino del viaje que hizo luego a su natal Sinaloa en compañía de su madre con quien disfrutó de la playa y el mar.

Ahora, en un gesto de nostalgia evidente, Yolanda armó un video con fotografías familiares en las que ella aparece de niña, adolescente y joven.

En todas las fotos, curiosamente, se ve a Yolanda sonriendo a la cámara, a veces en un salón de clases, en la sala de su casa, el malecón o a punto de morder un pastel de cumpleaños.

La polémica alrededor de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade vive actualmente una etapa desconcertante incluso para su círculo de amigos cercanos.

En medio de la polémica por su hospitalización más reciente a mediados de diciembre, surgieron algunas versiones de que Yolanda estaba siendo manipulada o controlada por su hermana Marilé y Sergio, su esposo.

La conductora incluso grabó un video previo a la Navidad para asegurar que esas versiones eran falsas.

Pero casi al mismo tiempo le mandó un audio al podcast de Ponchote, uno de los que aseguraron que Yolanda había perdido el control de su vida y sus finanzas a manos de su hermana, para decirle:

“No caigas en provocaciones. Si tú quieres decir que yo te lo dije, dilo”.

En medio de este caos de declaraciones es que Yolanda decidió compartir fotos de su infancia que la muestran feliz y en compañía de su familia.

