Yolanda Andrade y Mauricio Ochmann confiesan las cosas que perdieron por estar ALCOHOLIZADOS

“Yo iba ped* al AA. Güey, hablaban de puro alcohol y se te antoja”.

En una reciente emisión de ‘Montse & Joe’ donde el invitado era Mauricio Ochmann, Montserrat Olivier les cuestionó al actor y a su compañera y amiga Yolanda Andrade, de qué cosas se perdieron por estar alcoholizado o drogados.

En repetidos momentos, Ochmann ha expuesto que desde los 8 años probó el alcohol y a los 13 ya tenía una ingesta recurrente. Ademas de la bebida, experimentó con drogas, llegando a vivir situaciones peligrosas. Mauricio también ha dicho que con el éxito profesional se intensificaron sus adicciones, utilizándolas como “lubricante” para evadir miedos y varios internos.

Con el tiempo, el histrión tocó fondo y decidió buscar ayuda profesional, ingresando a una clínica de rehabilitación.

“Cuando me metí a la clínica de ahí en adelante he estado limpio. Yo intenté parar primero yendo a AA, fui al grupo y estuve once meses, pero con el freno puesto, nunca hice el programa, nada más era como con pura… contenido, conteniendo. Sí subía (a tribuna) y mentía, engañifa, once meses y a los once meses, antes de cumplir doce, me fui a celebrar tres años”, narró Ochmann sobre su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, Yolanda Andrade, fiel a personalidad, contó cómo de entre las experiencias que perdió o de las que se arrepiente está el haber perdido vuelos de avión.

“Se me fue dos veces el avión. Me quedé en la cantina del aeropuerto, dije: ‘ay, todavía hay tiempo’. Vi que se iba el avión despegando. Dije: ‘En la madr*, tenía que voltear y pagar’ y decía, ‘no puede ser’. Cerraron la puerta y le dije ‘señor, por favor’, y yo lloraba y todo. ’Se murió mi papá’, y ya se había muerto antes. Superpend*jo, tengo que esperarme y tomar el avión mañana. No mam*s. Me encabron* y la seguí. No me digas que me encabron*, ‘Dame uno por favor, doble’, comentó entre risas la conductora, quien recientemente volvió a las grabaciones de ‘Montse & Joe’ visiblemente recuperada.

Y remató su anécdota, indicando: “Yo iba ped* al AA. Güey, hablaban de puro alcohol y se te antoja”.

Andrade también ha sido abierta con su pasado y las adicciones, describiendo que tuvo un alcoholismo severo que consumió gran parte de su juventud y carrera, llegando a beber hasta dos botellas de alcohol diarias.

Por la cantidad de alcohol que ingería, Yolanda tuvo problemas como insuficiencia hepática crónica, várices esofágicas y sangrado del tubo digestivo.

Yolanda estuvo en tres clínicas de rehabilitación y lleva más de 15 años sobria, pese a que ahora enfrenta a la Esclerosis Lateral Amiotrófica.