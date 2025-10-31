Luz María Zetina dice sin remordimiento que sí quería el lugar de Yolanda Andrade en ‘Montse&Joe’

“Yo estoy diciendo que no hay ninguna falsedad en lo que se dijo. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta”.

Fue en su programa ‘Así se hacen los chismes’, que conduce Martha Figueroa y Hugo Maldonado, que la propia presentadora reveló que Luz María Zetina levantó la mano para suplir a Yolanda Andrade, mientras ella se ocupaba de su salud.

Mientras la titular de ‘Montse&Joe’ atravesaba por el peor momento de salud y por el que tuvo que dejar su programa, Zetina buscaba quedarse como conductora estrella, lo que habría generado molestia en Montserrat Oliver, amiga de Andrade y segunda al mando en la emisión.

“Pues resulta que Luz María Zetina le mandó un mensaje a Montserrat y le dijo: ‘Oye, pues yo aquí estoy, yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda (en ‘Montse&Joe’), porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?’”, dijo Figueroa sobre lo dicho por Zetina.

Y añadió: “Qué feo, ¿no?, no tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre. Y la de Yolanda no está libre. Sobre todo si sabes que está en una situación ruda... ten un poquito de tacto”.

@canalunicable Entre lágrimas, Yolanda Andrade cuenta lo duro que ha sido enfrentar su enfermedad. MontseYJoe, los martes a las 9:30 p. m. MEX, por Unicable 📺 ♬ sonido original - Unicable

En un reciente encuentro con la prensa, Luz María fue cuestionada por las críticas que se desataron en su contra por intentar conducir el programa de Yolanda.

“Lo que diga la gente es lo que diga la gente. Yo estoy diciendo que no hay ninguna falsedad en lo que se dijo. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta”, declaró ante las cámaras.

La conductora explicó que habló con Montserrat sobre la posibilidad de entrar al programa que finalmente sólo condujo una ocasión. “En realidad lo único que pasó fue que yo fui a conducir el programa justamente el día que ‘Joe’ no fue. Entonces, me llevo increíble con Montserrat”, contó.

Aseguró que Martha Figueroa no mintió al contar, en su programa que ella quería entrar a ‘Montse&Joe’. “Martha no dijo ninguna mentira. Le deseo toda la salud y el bienestar, muchas bendiciones para Yolanda Andrade. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta, es real”.

Finalmente, Luz María Zetina también confesó que tiene la intención de regresar a la televisión, pero no en cualquiera: “En un programa que tenga mucho corazón”.