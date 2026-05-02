Thalía se quiebra al recordar a alguien de su pasado y recuerda su mayor enseñanza

Thalía fue nombrada Icono de la Música Femenina.

La cantante y actriz mexicana, recordada por su trilogía de las Marías en las telenovelas, fue elegida por Billboard para entregarle el trofeo que reconoce no solamente su trayectoria artística, también su aportación para la visibilidad de la mujer en la sociedad actual.

Billboard, en su reseña, apuntó: “La cantante mexicana aceptó el premio Icon de manos de Eva Longoria, quien reflexionó sobre la destacada carrera de cuatro décadas de la homenajeada, ‘enfrentando cada inicio como una nueva aventura’”.

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El premio Icono para Thalía

Thalía, emocionada y con un nudo de emociones en la garganta, dio un discurso de agradecimiento centrado en su esfuerzo y trabajo disciplinado durante sus 3 décadas de carrera.

“Realmente recibo esto con tanto amor y gratitud. Un ícono es un sobreviviente, alguien que cae, se levanta y sigue adelante porque no hay otra opción. ¡Ve tras tus sueños!”.

De por sí conmovida, la intérprete de “Amor a la mexicana” recordó durante su paso por la alfombra roja del evento a la mujer que más ha admirado en su vida.

“Mi mamá, Yolanda Miranda, es el mejor icono del planeta entero”, dijo en una entrevista con Univision.

Thalía explicó que el ejemplo y las lecciones de su madre han sido siempre la guía de su vida artística, desde muy niña.

“Siempre he luchado por mi identidad, por ser fiel a mi esencia. Siempre escuché esa intuición de esa niña, esa joven, esa mujer y la he seguido”.

Yolanda Miranda murió el 27 de mayo de 2011en su casa, víctima de un derrame cerebral. En ese momento, Thalía ya vivía en Nueva York, donde esperaba su segundo bebé, que nacería apenas 15 días después de la muerte de su madre.

La cantante, ahora que recibió el premio Icono, consideró que era un buen momento para hacer memoria de aquella época en que, siendo niña, recibió todo el apoyo de su madre.