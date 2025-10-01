Numerólogo que salvó a Yolanda Andrade de morir por ‘vudú’ dice qué pasará con la bruja que hizo el trabajo

“Yo te dije que había una bruja. Hay una brujita por ahí… Sí tiene nombre, claro…”.

El estado de salud de la conductora Yolanda Andrade ha sido tema de conversación por el complicado diagnóstico que recibió, dos enfermedades crónico degenerativas por la que le quedarían cinco años de vida.

La conductora de ‘Monte & Joe’ ha vivido un viacrucis desde que comenzó a sentirse mal hasta que le dijeron cuál es el mal que la aqueja, aunque no ha dicho exactamente de qué se trata.

Fue en 2023 cuando comenzó el declive de su salud, pues sufrió un aneurisma cerebral por el que tuvo que hacer diversas pausas en su trabajo. Poco después presentó problemas oculares, de lenguaje y movimiento.

La también actriz relató cómo, tras vivir momentos difíciles de su enfermedad, comenzó a percibir ciertas situaciones que la hicieron reflexionar sobre la brujería.

Dijo que a pesar de no creer antes en ese tipo de prácticas, lo que vivía la llevó a tomar precauciones, pero poniendo como prioridad la fe y la oración a Dios, así como la necesidad de mantenerse en calma y con una actitud positiva frente a las adversidades.

“Yo no creía (en la brujería). Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan”. Relató que conoció “una bruja, muy bruja, que pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien”, relató Andrade.

Sobre estas acciones, la conductora advirtió que “esas cosas se regresan y que, por favor, me dejara en paz, que no era para tanto y ojalá que lo hayas entendido porque eso se regresa”.

Aunque dejó claro que no revelará quién podría estar haciéndole daño, sí intuye quien podría estar detrás de diversos hechizos. “Yo no voy a dar nombres de nada. Yo te dije que había una bruja. Hay una brujita por ahí… Sí tiene nombre, claro…”, dijo.

Al respecto, el numerólogo Alejandro Fernando, se sumó a los señalamientos de que Yolanda fue víctima de un trabajo de vudú y relató que le dijo a la conductora que viajara a Marruecos, en África, pues según sus análisis, los números indican que los daños pudieron hacerse a través de vudú. El experto afirma que le recomendó también hacer meditación y oración.

Aunque no se ha confirmado si Yolanda tomó las recomendaciones del numerólogo, lo cierto es que ha tenido una notable recuperación, por lo que ya se habla de su regreso al trabajo.

Fue Mhoni Vidente quien lanzó su predicción y reveló: “Yolanda ya va a regresar, ya nada más le faltan como unos 10 días o 15, ya van a empezar a grabar. Yo sé porque me dijeron y ella va a regresar”, dijo categórica.

Y finalizó: “Ya se siente mejor, ya habla más, se ha recuperado, pero lamentablemente el ambiente de la artisteada es muy escabroso, muy envidioso y la gente siempre está buscando como tumbarte”.

¿Qué pasará con la bruja que hizo el trabajo?

Alejandro Fernando dice que tras la consulta con Yolanda, ella no preguntó si el mal provenía de alguien en particular ni tampoco pidió que el mal le sea devuelto.

Estos cuestionamientos surgieron después de que en redes sociales cobrara relevancia la información de que a la persona que le habría hecho daño a Yolanda se le regresaría la brujería.