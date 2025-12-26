Suscríbete
¿Qué es ELA, la enfermedad de Yolanda Andrade, que la tienen en una nueva crisis?

“Mis venitas ya no pueden más”. dice en un video en el que por primera vez confirma que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

Diciembre 26, 2025 
Alejandro Flores
Yolanda Andrade padece nueva crisis de salud

Yolanda Andrade confiesa que tiene días muy malos. Y por primera vez, le puso nombre a la enfermedad que la tiene en crisis de salud.

“Tal vez esta sea mi última Navidad”, dijo Andrade al final de un video en el que aparece junto a su hermana Marilé y su cuñado.

Apenas un día después, Yolanda decidió grabar y compartir otro video totalmente opuesto: ella aparece en cama, desmejorada y con una gran dificultad para hablar.

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más”.

Esto sucede en un cuerpo enfermo de ELA

El diagnóstico de Yolanda Andrade tardó más de un año. Sus síntomas comenzaron con hipersensibilidad a la luz y dolores intensos de cabeza. Eso hizo pensar a los médicos que se trataba de una accidente cerebro vascular.

Pero los síntomas fueron cada vez más duros y se sumaron otras crisis que hicieron que Yolanda buscara más opiniones médicas.
Hasta antes de este video, Yolanda solo había dicho que tenía dos diagnósticos de enfermedades degenerativas pero sin mencionar su nombre.

Ahora se ha atrevido por primera vez: “Tengo ELA”.

La Fundación Luzón, creada por Francisco Luzón, quien padeció ELA y decidió crear esta insitución para ayudar a buscar una cura, la explica así:

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que avanza rápidamente en la mayoría de los casos. La ELA aparece cuando las neuronas motoras, también llamadas motoneuronas, superiores e inferiores van reduciendo gradualmente su actividad hasta que acaban muriendo”.

La muerte de estas neuronas es lo que provoca la paralización de los músculos del paciente al ser las motoneuronas las responsables de controlar el movimiento voluntario de nuestra musculatura.
En el caso de Yolanda Andrade, ella misma lo describe como “tener días muy difíciles, por picos, a veces estás bien pero otros estás muy mal”.
En su video, Yolanda agradeció el apoyo de sus amigos y familiares y agradeció que la hayan visitado en la Navidad.
No obstante, dejó claro que el deterioro de su salud es evidente.

“Ahora que estuve en el hospital me hicieron este catéter porque mis venitas ya no podían mas”.

Es decir, que en adelante la conductora recibirá por ese medio el suero y los medicamentos que requiere.

La Fundación Luzón define a la ELA como una enfermedad invisible para la sociedad.

“Es muy visible para los pacientes, pero es ignorada por las autoridades y la sociedad en general. Es una enfermedad que no queremos ver. El número de afectados de ELA es bajo en comparación con otras enfermedades, lo que la convierte en una enfermedad invisible. La prevalencia de la ELA oscila en los distintos estudios entre 2 a 5 casos por 100.000 habitantes”.

De hecho, Yolanda dice que esa es una de las razones por la sque publicó este video mostrando su estado de salud: “Hay personas que padecen esta enfermedad y necesitan apoyo”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
