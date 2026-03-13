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Tras escándalo y ENEMISTADES por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia nuevo proyecto fuera de México

El exconductor de ‘La Granja VIP’ tiene la mira puesta en su carrera y hace a un lado los escándalos.

Marzo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg

Adal Ramones anunció que tendrá un nuevo monólogo.

Getty Images/Instagram

“Será una gira llena de risas, historias y de esas cosas que todos cargamos de más en la vida… pero juramos que solo llevamos equipaje de mano”.

Luego de haber cancelado la gira de ‘Enrollados’ de forma definitiva, lo que le acarreó malentendidos, pérdidas económicas y lo más grave, el enojo y la enemistad de sus compañeros Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas, Roxana Castellanos y Mauricio Castillo, Adal Ramones mira al frente y anuncia nuevo proyecto fuera de México.

Ramones parece tener la mira puesta en seguir con su carrera y haciendo de lado los problemas, dio a conocer que tendrá una gira de presentaciones con ‘Viajando sin maletas’.

El exconductor de ‘La Granja VIP’ informó que estará de gira con su presentación por Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.

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“Esto me tiene muy emocionado. Este ya próximo mes de mayo me voy de gira por Latinoamérica con mi nuevo monólogo: ‘Viajando Sin Maleta’. Voy a estar con ustedes en Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador y Guatemala”, escribió.

En la misma publicación destacó que “aunque siempre llevamos algo de sobre peso: historias, recuerdos y uno que otro trauma familiar que no pidió documentar!

Será una gira llena de risas, historias y de esas cosas que todos cargamos de más en la vida… pero juramos que solo llevamos equipaje de mano.

Y MUY PRONTO vamos a anunciar MAS PAÍSES que se suman a esta gira!!!

Así que estén muy pendientes”, dijo.

El anuncio de Adal despertó polémicas y aunque muchos de sus seguidores le desearon éxito en esta nueva aventura, otros simplemente lamentaron que el reencuentro de ‘Otro Rollo’ no fuera posible y le cuestionaron por el reembolso de ‘Enrollados’.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
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Así les contestó a Adal luego de varios meses de silencio

Durante meses se fueron gestando polémicas, declaraciones, malentendidos y enojos que se incrementaron ante el silencio de Ramones.

Ante un encuentro con la prensa, Adal comentó que “hay que entender que fue un mal entendido. O sea, a final de cuentas, si con alguien me ha gustado hacer comedia es con ellos. Queríamos irnos de gira, queríamos el relajo en los camerinos, queríamos el ataque de risa arriba del escenario”.

Adal mencionó que lamenta el mal entendido, pues todos resultaron afectados, tanto los espectadores como el elenco y la empresa, sin embargo, espera que no se fracture más la relación con quienes considera sus amigos.

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“Lo que menos quiero es que se fragmente la relación y el ‘cuaterismo’ que tenemos por un mal entendido. Hasta en las familias hay gente que se pelea años por cosas ‘cañonas’. Yo digo que, de esto, que obviamente, nos afectó al público, a nosotros y a la empresa, pues tratemos que no nos raspe tanto.

“Yo creo que eso es lo que menos nos pasa por la mente, al menos a mí. Yo lo que sí quiero es poder sentarme la mesa a reír (con mis compañeros), y decir bromas y decir cosas y hacer el famoso bullying de amigos que es permitido, ¿no? Pero eso es lo de menos ahorita, juntarnos o no. Yo creo que es aceptar lo que cada quien hizo”, concluyó.

adal ramones Otro Rollo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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