José Ángel Bichir habría ATENTADO contra su vida al arrojarse desde un cuarto piso

José Ángel Bichir, estrella de múltiples proyectos del cine y la televisión mexicana, fue detenido por autoridades luego de presuntamente intentar quitarse la vida, de acuerdo con reportes preliminares.

La intervención oportuna de elementos de seguridad y personal médico evitaron la tragedia.

Fue a través de redes sociales que trascendió la información de los sucedido en la colonia Narvarte, de la alcaldía Benito Juárez, sin embargo fue todo un shock al saber que se trataba de Bichir, de 38 años.

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El hijo de Odiseo Bichir habría intentado atentar en contra de su vida lanzándose desde el cuatro piso del edificio en donde vive, y según los servicios de emergencia habría estado en presunto estado inconveniente.

Según la información recabada, José Ángel ya está siendo atendido y como primer diagnóstico el actor presenta múltiples lesiones, entre ellas en el abdomen y habría sido trasladado al Hospital Rubén Leñero.

#Importante | Un hombre de 32 años se arrojó desde un cuarto piso en la calle Uxmal, casi esquina con Eje 4 Xola, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas lo estabilizaron y fue trasladado a un hospital.



Vía:… pic.twitter.com/PAfX5oyMIz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir nació en Ciudad de México en 1988 y es hijo de Odiseo Bichir. Inició su carrera muy joven, siendo la telenovela infantil ‘Aventuras en el Tiempo’ la más recordada.

También participó en proyectos como ‘Matando Cabos’, ‘Morirse en domingo’ y ‘Sexo, pudor y lágrimas’.

Luego formó parte del video de la canción ‘Amor Transgénico’, de Belinda, que forma parte de su disco ‘Dopamina’, lanzado en 2010.

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El último proyecto del que formó parte es ‘Divina Comida’, donde compartió créditos con la fallecida Verónica Toussaint, Belinda y el comediante, Manu Nna.