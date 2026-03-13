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Bárbara de Regil PELUSEA a ‘La Casa de los Famosos’: “El día que me veas ahí es porque estoy endeudada”

La actriz lanzó una fuerte crítica al formato y a los personajes que aceptan ingresar en sus ediciones.

Marzo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bárbara de Regil malmiró a los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ y dijo que no entraría al reality.

Getty Images/Instagram

“¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho”.

Al ser cuestionada por la prensa, la actriz Bárbara de Regil dijo que preferiría subirse a un ring de box que entrar a ‘La Casa de los Famosos’, y lanzó una dura crítica en contra de este tipo de formatos televisivos, pese a confirmar que tiene amigos que han ingresado a los realities.

Ante la pregunta expresa de si participaría en el futuro en el reality show, expresó que “el día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada”, remató.

De Regil expresó que los realities no le atraen porque su contenido se centra principalmente en la polémica, algo que busca alejar de su imagen. “No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso”.

A diferencia de ‘La Casa de los Famosos’, Bárbara dijo que le gustaría vivir la experiencia de subirse a un ring a boxear.

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Luego de rechazar pelear con la streamer Alana Flores debido a una condición que la obligaba a bajar cuatro kilos, la actriz indicó que no descarta participar en algún evento:

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“Me encantaría subirme al ring por vivir la experiencia, pero mi prioridad es mi carrera. Ahorita se están preparando para una pelea y yo estoy en Madrid. El año pasado estaba filmando Rosario (Tijeras), ¿sabes? Para mí es muy importante mi carrera, más que una pelea”, sentenció.

Bárbara de Regil La Casa de los Famosos All Stars
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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