Bárbara de Regil PELUSEA a ‘La Casa de los Famosos’: “El día que me veas ahí es porque estoy endeudada”

“¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho”.

Al ser cuestionada por la prensa, la actriz Bárbara de Regil dijo que preferiría subirse a un ring de box que entrar a ‘La Casa de los Famosos’, y lanzó una dura crítica en contra de este tipo de formatos televisivos, pese a confirmar que tiene amigos que han ingresado a los realities.

Ante la pregunta expresa de si participaría en el futuro en el reality show, expresó que “el día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada”, remató.

De Regil expresó que los realities no le atraen porque su contenido se centra principalmente en la polémica, algo que busca alejar de su imagen. “No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso”.

A diferencia de ‘La Casa de los Famosos’, Bárbara dijo que le gustaría vivir la experiencia de subirse a un ring a boxear.

Luego de rechazar pelear con la streamer Alana Flores debido a una condición que la obligaba a bajar cuatro kilos, la actriz indicó que no descarta participar en algún evento:

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“Me encantaría subirme al ring por vivir la experiencia, pero mi prioridad es mi carrera. Ahorita se están preparando para una pelea y yo estoy en Madrid. El año pasado estaba filmando Rosario (Tijeras), ¿sabes? Para mí es muy importante mi carrera, más que una pelea”, sentenció.

