Gaby Platas revela que detrás del fallido reencuentro de “Otro Rollo” hay un “desmadrito”

La conductora ya había denunciado irregularidades e inconsistencias

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
Gaby Platas fue una de la más afectadas por la cancelación del reencuentro de “Otro rollo”.

La actriz no solamente fue perjudicada como parte del elenco, sino también como consumidora ya que había comprado boletos para las funciones de la gira que estaba pactada para enero y febrero.
Como informamos en TVyNovelas la gira comenzó a tener problemas en diciembre de 2025, cuando se anunció que las fechas originales serían pospuestas, de modo que los shows no serían en enero y febrero sino en septiembre y octubre.
Aunque el elenco parecía estar de acuerdo en mover las fechas, al comienzo de esta semana Lalo España anunció que estaba reflexionando seriamente en dejar la gira, ante los inconsistencias en el contrato.

Finalmente, este miércoles anunció que, en efecto, no estaría en “Enrrollados”. Horas más tarde hizo lo mismo Gaby Platas, quien acusó a la empresa productora de lo mismo: inconsistencias y mala comunicación.

Adal Ramones anunció por la noche que la gira estaba oficialmente cancelada, lo cual, dijo a través de un comunicado, lo dejaba triste, cansado y sin ilusiones.
Yordi Rosado también publicó una declaración pero llamó la atención que él no mencionó con claridad la cancelación, sino que se refirió a que sus abogados estaban revisando el contrato.
Ese mismo detalle del contrato y los abogados aparece en las declaraciones de Gaby Platas y Lalo España, pero no existe en el comunicado de Adal Ramones.

Las sospechas de Gaby Platas

Gaby Platas ahora, ha lanzado un mensaje provocativo en el que insinúa que no solamente hubo mala planeación, sino que detrás de los fallos de la gira hubo muchos intereses ocultos.

“Esto es como cuando te divorcias. Ya que truenas, te llega la info completa del ex”, escribió la actriz.

MusicVibe, la empresa a cargo de la organización y producción del reencuentro no a emitido declaraciones y tampoco ha hecho publicaciones al respecto en su cuenta de redes sociales.
La empresa es, por ejemplo, la que está a cargo de las giras de Cristian Nodal, Ricky Martin y Matute.
Platas había dicho en su anterior comunicado que una de las razones por las que decidió abandonar la gira fue precisamente los errores de comunicación de la empresa.

Su mensaje en X termina con una frase lapidaria:

“Me estoy enterando de que había más gente atrás del desmadrito”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
