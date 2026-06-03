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Se filtran imágenes de Cristy Nodal ABRAZANDO A ÁNGELA en el concierto de Christian en la Plaza México

Todo pasó antes de que la esposa de Nodal presumiera un lujoso anillo que sería un regalo de reconciliación.

Junio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Angela-Nodal (1).jpg

En el concierto de Nodal en la Plaza México se apareció su mamá, doña Cristy.

Octavio Lazcano/Instagram

“A la primera a la que se encontró fue a Ángela, ahí se la encontró y yo no veo que se estén echando miradas, ojos, nada, de hecho estaban muy sonrientitas las dos”.

El pasado 30 de mayo se llevó a cabo el esperado concierto de Christian Nodal en la Plaza México. Un sinnúmero de seguidores y amigos se dieron cita en el imponente recinto, sin embargo no se había destapado una presencia muy importante para el cantante: su mamá.

Y es que mientras los medios recogían las reacciones de Ángela Aguilar entre el público y arriba del escenario para cantar con su esposo, pocos notaron la fugaz visita de doña Cristy Nodal.

Ahora se sabe que en medio de la disputa legal por el nombre de Christian como marca, la señora habría hecho a un lado las diferencias y se apersonó en el show de su famoso hijo.

TE RECOMENDAMOS: Así fue el concierto de Nodal: Desde el premio en el camerino hasta el beso con Ángela Aguilar

Fue el periodista Jorge Carbajal quien destapó las imágenes de doña Cristy entre el público.

En un breve clip se puede ver que la madre del intérprete de ‘No te contaron mal’ acercarse a su nuera para saludarla y abrazarla. Al tiempo, se observa que intercambian palabras y se funden en un abrazo que luce sincero.

Carbajal expresó en su programa de YouTube que “quién creen que estuvo ahí, al pie del ruedo. Estuvo rodeada de mucha seguridad… Doña Cristy llegó allí, solita, con su seguridad”.

Añadió que doña Cristy ingresó a la Plaza México por el mismo túnel por el que salió Christian a cantar y “a la primera a la que se encontró fue a Ángela, ahí se la encontró y yo no veo que se estén echando miradas, ojos, nada, de hecho estaban muy sonrientitas las dos, quien sabe qué se decían. Se abrazaron, se saludaron de beso, se platicaron un rato hasta que, resulta que llega el momento en que las luces las apagaban y las prendían… apagaron las luces porque ya iba a empezar el show y fue cuando ya se llevaron a la señora, a doña Cristy. Pero ahí se la pasó como pueden ver hablando con Ángela antes de que se subiera a cantar al lugar donde iba a estar”.

También subrayó que Ángela “se portó bastante decente con su suegra, no le puso cara, miren el abrazo, dos abrazos, ahí está, mira cómo la ve la señora. Yo creo que el problema aquí es con el señor”, haciendo alusión a que el padre del cantante fue quien registró los derechos del nombre de Christian como marca para poder explotarlo.

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El lujoso anillo que presumió Ángela

Otra de las imágenes que robaron la atención tras el espectáculo de Nodal fue el hecho de que Ángela presumiera el costo anillo que le habría regalado su esposo y que generó una ola de especulaciones.

En redes sociales aseguraron que podría tratarse de un regalo de parte del artista tras los recientes escándalos que han rodeado a la pareja.

NO TE VAYAS SIN LEER: Al interior de la iglesia donde Nodal y Ángela Aguilar casarán; está cerrada y hacen rifas para arreglarla

Y es en lo que va del 2026, Ángela y Christian han atravesado varias polémicas y crisis que los han puesto al borde de la separacion. Una de las más sonadas fue la suscitada por la canción ‘Un Vals’, la cual tiene como protagonista del video musical a una modelo parecida a ‘Cazzu’.

CHRISTIAN NODAL ANGELA AGUILAR Cristy Nodal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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