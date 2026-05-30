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Así fue el concierto de Nodal: Desde el premio en el camerino hasta el beso con Ángela Aguilar

El show en La Plaza México coincidió con el primer aniversario de su boda espiritual en Roma

Mayo 30, 2026 • 
Alejandro Flores
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Nodal disfrutó el concierto

Octavio Lazcano / TVyNovelas

Christian Nodal, a mitad del concierto que dio este 29 de mayo en la Plaza México, dijo que está viviendo un sueño.

“Y no quiero que se acabe, no quiero que esta noche se termine”, clamó con los ojos cerrados mientras escuchaba la ovación de sus fans.
El cantante estuvo acompañado por su esposa Ángela Aguilar en varios momentos de la noche, pero sin duda el más importante fue cuando interpretaron a dueto en el escenario de la Plaza su emblemática canción “Dime cómo quieres”.
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En una parte del coro, Christian agregó una pregunta: “Ay Angelita ¿por qué eres tan coqueta?”

Ángela respondió mientras se le acercaba: “Porque eres mi esposo Christian”.

El aniversario de Nodal y Aguilar

La pareja, de hecho, celebró su primer aniversario de la boda espiritual en la que se juraron amor eterno durante una visita a Roma.
Y aprovecharon el concierto para festejarlo con un beso.

Ángela estuvo con Nodal en el camerino horas antes del concierto y lo acompañó durante una breve entrega de un premio que le hicieron para dejar constancia de su concierto en la Plaza México: un coyote huichol.

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Ericka Rodríguez

La cantante también estuvo largo rato como público del concierto, acompañado de su hermano Leonardo Aguilar.


Christian y Ángela están casados por el civil y esperan que este año puedan concretar su boda religiosa, la cual estaba planeada para estas fechas pero tuvo que posponerse

Nodal ANGELA AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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