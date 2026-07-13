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Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026

La actriz, recordada también por su adorable personaje de Juana Godoy en “Teresa” y su actual Tita en “Corazón de oro”, es la sexta confirmada

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg

Cytnhia Klitbo

Instagram / Televisa

Cynthia Klitbo ha comenzado una nueva etapa en su vida personal pero también profesional.

Apenas hace un mes presentó públicamente a su nuevo novio y ahora tendrá que separarse de él para entrar a La Casa de los Famosos 2026.
La actriz, legendario por actuaciones en telenovelas como “Cadenas de amargura” y “El privilegio de amar”, fue revelada este domingo 12 de julio como la sexta habitante confirmada del reality show de TelevisaUnivision.
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¿Qué ha pasado con Cynthia Klitbo?

Los años recientes de Klitbo han sido turbulentos: fue víctima en un par de ocasiones de fraudes que la dejaron en bancarrota y ha tenido serios problemas con el manejo de su dinero en bancos de Estados Unidos que la han dejado sin liquidez.
En el plano profesional, las enfermedades que padece (Hashimoto e hipertioridismo) han complicado su regreso a la televisión debido a las constantes revisiones a las que se tiene que someter y el régimen de vida que debe mantener.

“Tengo que llegar a los foros de grabación con mi lonchera, ya ni siquiera puedo ir a los restaurantes”, ha contado Klitbo.

Sin embargo, desde 2005 ha ligado una buena racha de proyectos. En febrero de 2026, por ejemplo, estrenó “Corazón de oro”, telenovela que la devolvió al primer plano de la televisión mexicana.

En entrevista con TVyNovelas contó lo emocionante que fue para ella este trabajo con el que celebró, además, 46 años de trayectoria actoral.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Lejos de esperar a que el trabajo la busque, la actriz reveló a TVyNovelas la clave de su constante presencia en la televisión: la proactividad.

“No te creas, yo pienso que el trabajo se busca y cuando me preguntan por qué tengo tanto, les contesto que levanto los teléfonos y marco a los productores. Yo soy de las que le digo: eso está muy bueno, dame chance, una oportunidad... yo soy así”.

Reconoció que, aunque las ofertas llegan, ella no se detiene:

“Yo no doy tregua, siempre estoy pensando en el siguiente proyecto que voy a hacer, tengo mucha pila”.

Y es que un descanso no está en sus planes inmediatos, ya que tiene metas claras:

“En este momento no me puedo dar un break porque yo ya estoy previendo mi futuro pagando hipotecas y tengo una hija en la universidad”.

Lo cual parece razón suficiente para entrar a ganar La Casa de los Famosos México 2026.

La Casa de los Famosos México Cynthia Klitbo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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