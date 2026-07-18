Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

El delantero Raúl Jiménez se defiende de conductores de tv que lo critican por usar la playera de Inglaterra

El seleccionado mexicano y su esposa Daniela Basso explicaron que la rivalidad es dentro de la cancha

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
raul jimenez daniela basso.jpg

Raúl Jiménez y Daniela Basso, en Isla Mujeres

Instagram

Raúl Jiménez, el delantero más letal de la selección mexicana en el reciente torneo, se tomó un par de días para vacacionar en Isla Mujeres antes de regresar a Inglaterra, donde juega para el Wolfhampton.

Jiménez estuvo acompañado por su esposa, la modelo, actriz y empresaria Daniela Basso, y aprovechó para vestir la playera de Inglaterra que intercambió con Harry Kane.
México e Inglaterra jugaron los octavos de final y fue ahí donde nuestra selección perdió y quedó fuera del torneo.
TE RECOMENDAMOS: María Victoria NO SABE que su amiga Elsa Aguirre ya murió y sus nietos revelan los motivos

Eso fue razón suficiente para que los conductores de televisión Jean Duverger y Poncho Vera los criticaran fuertemente bajo el argumento del patriotismo futbolero: les pareció ofensivo que Jiménez se pusiera la playera del delantero inglés que le anotó uno de lostres goles a México.

La respuesta de Raúl Jiménez a Jean Duverger y Poncho Vera

Raúl Jiménez, sin mencionarlos, publicó una historia en su perfil de Instagram en colaboración con Basso, en donde explica la razón por la que se puso la playera de Inglaterra.

“Somos 100 por ciento mexicanos, amamos nuestro país, los jugadores dieron la vida y el alma en el mundial, la rivalidad es en la cancha, no fuera de ella”, escribió la pareja en un mensaje lleno de lecciones deportivas.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Aceptó el reto de vivir varios días con Karina Torres, Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y más...
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
El quinto habitante confirmado del reality show de TelevisaUnivision aclaró su relación sentimental
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Paolita.jpg
Famosos
¿Karina Torres LE ROBÓ el lugar a Paolita Suárez en ‘La Casa de los Famosos México’?
La integrante de ‘Las Perdidas’ fue tachada de envidiosa al decir que sometieron a un juego su ingreso al reality.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
La cuarta temporada del reality show está por comenzar.
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
La actriz, recordada también por su adorable personaje de Juana Godoy en “Teresa” y su actual Tita en “Corazón de oro”, es la sexta confirmada
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores

Duverger y Vera todavía insistieron en que estaban en su derecho de manifestarse en contra de que Jiménez usara la playera de Inglaterra.

En su texto, el delantero mexicano y su esposa reafirmaron su postura.

“Persona con micrófono en mano deberían fomentar la paz, la increíble unión que provoca el futbol en el mundo”.

Selección Mexicana Jean Duverger
 Poncho
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
arnulfo jr.jpg
Famosos
¿Quién es el cantante Arnulfo Jr. y por qué implican a su hijo en el feminicidio de Pamela Yahaira?
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra.jpg
Famosos
Daniela Parra llama “cobarde” a su padre Héctor Parra por lo hizo con su abuela antes de morir
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
aylin-maribel-.jpg
Famosos
Las emotivas palabras de Maribel Guardia a Aylín Mujica ante la muerte de su hijo
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
hijoaylin-mujica-.jpg
Famosos
De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez
Julio 17, 2026
 · 
TVyNovelas
fher-mana.jpg
Viral
Maná y Alejandro Fernández brillaron en Jalisco, donde millón y medio de personas disfrutaron de la fiesta mundialista
Con una cartelera que reunió a figuras nacionales e internacionales, cerca de un millón y medio de asistentes y una derrama económica superior a los 650 millones de dólares
Julio 17, 2026
 · 
Especial
Pedro-Sola.jpg
Famosos
¿Lo obligaron? Pedro Sola fue a un albergue DE PERROS para “campaña de sensibilización” de TV Azteca
Junto a sus compañeros de ‘Ventaneando’ convivieron con canes y les llevaron un donativo.
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fabian-Lavalle.jpg
Famosos
Acusan a Fabián Lavalle de SEGUIR BUSCANDO ‘chicos buena onda’
Un joven relató que el reconocido ‘Fabiruchis’ quería subirlo a su camioneta en la Zona Rosa.
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bobby-Larios.jpg
Famosos
Bobby Larios PERDIÓ ‘MasterChef’ y ahora se embarca en ‘Survivor México’ para ver si tiene mejor suerte
El ex de Niurka ya fue confirmado en la nueva temporada del programa que promete ser una de las emisiones más intensas.
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez