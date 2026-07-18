El delantero Raúl Jiménez se defiende de conductores de tv que lo critican por usar la playera de Inglaterra

Raúl Jiménez, el delantero más letal de la selección mexicana en el reciente torneo, se tomó un par de días para vacacionar en Isla Mujeres antes de regresar a Inglaterra, donde juega para el Wolfhampton.

Jiménez estuvo acompañado por su esposa, la modelo, actriz y empresaria Daniela Basso, y aprovechó para vestir la playera de Inglaterra que intercambió con Harry Kane.

México e Inglaterra jugaron los octavos de final y fue ahí donde nuestra selección perdió y quedó fuera del torneo.

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Eso fue razón suficiente para que los conductores de televisión Jean Duverger y Poncho Vera los criticaran fuertemente bajo el argumento del patriotismo futbolero: les pareció ofensivo que Jiménez se pusiera la playera del delantero inglés que le anotó uno de lostres goles a México.

La respuesta de Raúl Jiménez a Jean Duverger y Poncho Vera

Raúl Jiménez, sin mencionarlos, publicó una historia en su perfil de Instagram en colaboración con Basso, en donde explica la razón por la que se puso la playera de Inglaterra.

“Somos 100 por ciento mexicanos, amamos nuestro país, los jugadores dieron la vida y el alma en el mundial, la rivalidad es en la cancha, no fuera de ella”, escribió la pareja en un mensaje lleno de lecciones deportivas.

Duverger y Vera todavía insistieron en que estaban en su derecho de manifestarse en contra de que Jiménez usara la playera de Inglaterra.

En su texto, el delantero mexicano y su esposa reafirmaron su postura.