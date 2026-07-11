Anel Noreña sospecha que José José cometió bigamia. Esto dice la ley

La pelea por la herencia de José José ha destapado varios secretos de la vida privada del Príncipe de la Canción.

Pero ninguna tan escandalosa como la sospecha que ha lanzado Anel Noreña, quien fue su segunda esposa y de la que se divorcio en 1991... ¿o no?

La historia de Noreña y el cantante fue especialmente conflictiva, con peleas iracundas y reconciliaciones románticas.

“Yo pensaba que José siempre regresaría a mí”, ha dicho Anel Noreña.

Pero eso dejó de ser cierto en 1991, cuando se divorciaron, o por lo menos eso dice la historia pública de la pareja.

Ahora, Anel asegura que ese divorcio nunca se concretó legalmente... lo cual significaría que José José cometió bigamia al casarse con Sara Salazar cuatro años después, en Estados Unidos.

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El dicho de Anel Noreña se basa en el hecho de que su acta de matrimonio sigue apareciendo tal y como la firmaron ambos en mayo de 1976.

¿Qué dice la ley sobre la sospecha de Anel Noreña?

En México, en realidad, la ley marca dos formas de oficializar el divorcio. En caso de ser un proceso judicial, se oficializa cuando se agrega una anotación al acta de matrimonio para indicar que los firmantes ahora están divorciados.

En caso de ser administrativo, se genera un acta de divorcio.

Anel, sin saber qué tipo de divorcio realizó con José José, alude solamente al caso del proceso judicial.

“Yo creo que nosotros nunca fuimos a ratificarlo y por eso no aparece en mi acta de matrimonio”, dice Anel Noreña.

¿Existe un acta de divorcio de José José y Anel Noreña?

El asunto se torna más misterioso porque también se ha hecho público un documento que fue tramitado por el propio José José en 2017: una copia certificada del acta de divorcio que fue mostrada en el programa “De primera mano” en 2023, cuando el arreció el pleito por la herencia.

De acuerdo con este documento, Anel y José José se habrían divorciado mediante un trámite administrativo, razón por la cual existe en el Registro Civil de la Ciudad de México un acta independiente del acta de matrimonio.

