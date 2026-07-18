¿Quién es Ese Pérez, el nuevo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México?

No empezó ahí pero la amistad de Eduin Caz y Ese Pérez se hizo especialmente irrompible durante la grabación del video “Una vida de rancho”.

Aquel día sucedió un reto que marcó la vida de Ese Pérez, quien aseguró que si Eduin (vocalista de Grupo Firme) se lo pedía, era capaz de comer excremento de caballo... y procedió a hacerlo... por lo menos la masticó dos veces como se ve en el video que publicó él mismo en su cuenta de Instagram.

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Ese Pérez, influencer, creador de contenido, humorista y cantante amateur es el décimo habitante confirmado de La Casa de los Famosos, en donde ya también están:



Ernesto Laguardia (Actor y conductor)

Karina Torres (Influencer de Las Perdidas)

Ximena Herrera (Actriz)

Aldo Rendón (Fashion Stylist)

Cynthia Klitbo (Actriz)

Flor Vigna (Actriz y cantante)

Arantza Ruiz (Actriz)

Yahir (Cantante)

Moisés Peñaloza (Actor)

¿Ese Pérez se había arrepentido de entrar a La Casa de los Famosos México?

La confirmación de Ese Pérez tuvo un momento de incertidumbre (casi escándalo) porque luego de anunciarse y publicarse sus pistas la noche del jueves, al mediodía de este viernes todas esas publicaciones fueron borradas.

Se difundió entonces la versión de que había decidido de último momento no entrar a La Casa de los Famosos. La negativa, sin embargo, duró solamente unas horas y hacia las tres de la tarde ya estaba de nueva cuenta publicado el video con sus pistas.

Ese Pérez es amante de las motocicletas y el futbol. Ferviente aficionado al América, durante la justa mundialista hizo varios videos sobre su experiencia de asistir al estadio para ver a la selección mexicana.

El influencer es, por supuesto, fan de Grupo Firme, con quien suele subir al escenario para cantar un par de estrofas durante sus conciertos.

Eso también ha fortalecido su amistad con Eduin Caz, vocalista de la banda, quien en señal de aprecio incluso le ha regalado una motocicleta.

