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Aldo Rendón todavía no entra a La Casa de los Famosos y ya lo quieren funar; Nicole Agnesi lo fulmina

La empresario y bloguera considera que Aldo fue grosero con ella en un evento público en una plaza comercial de joyería de alta gama

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo rendón nicole agnesi.jpg

Nicole Agensi y Aldo Rendón

Captura TikTok / Instagram

“Se me hizo súper incongruente”, dice Nicole Agnesi al referirse a Aldo Rendón.

La blogger, empresaria y creadora de contenido dijo que no conoció a Aldo hasta antes de coincidir en un evento en el que, asegura, fue criticada con saña por parte del estilista.
Aldo Rendón está confirmado para La Casa de los Famosos que comienza el 26 de julio. Durante su revelación, confesó que efectivamente uno de sus temores es que lo funen por sus comentarios que suelen ser políticamente incorrectos y marcados por el sarcasmo.
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Aldo ha vestido a celebridades como Belinda, Thalía y Angélica Rivera. Fue contratado por una plaza comercial especializada en joyería de alta gama para un evento en el que ejerció la crítica de moda con algunas de las asistentes.

¿Qué dijo Nicole Agnesi de Aldo Rendón?

Agnesi asegura que ese día acudió por mera casualidad y que no tenía contemplado participar en esa actividad.

“De haber sabido, les hubiera cobrado porque eso hacen los influencers, es una forma de trabajo, cobran por asistir a eventos”.

Rendón, al tenerla enfrente le dijo:

“Estás muy guapa pero te estás subiendo la edad, no te vistas tan clásica, saca partido al rostro que tienes”.

Nicole replicó en varias ocasiones con frases como “es que soy una señora”, “vengo de trabajar”, lo que en ese momento generó momentos divertidos para el público.
No obstante, Agnesi reveló luego en un video en su cuenta de TikTok que para ella fue muy incómodo.

“Hay límites pero yo lo tomé a roma pero llegué a mi casa ay dije: qué chin... se la pasó hablando horrible de la plaza. Puedes ser muy llevado pero cuando trabajas con alguien hay respeto por la gente que te está pagando”.

@nicoleagnesii2

♬ sonido original - Nicoleagnesii2

El video generó polémica entre sus seguidores pues algunos piensan que tiene razón pero otros aseguran que Aldo Rendón no fue grosero con ella sino que ejerció la crítica con su peculiar y acostumbrado estilo.

Aldo Rendón La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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