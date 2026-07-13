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Gala Montes pelea en redes sociales con su hermana Beba por una bolsa de 10 mil pesos

El pleito comenzó cuando Gala se llevó a la hija de Beba de viaje por Asia, donde compraron la bolsa de lujo

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes beba montes (1).jpg

Las hermanas Montes

Instagram

“Me siento como papá al que no dejan ver a su hija”, publicó Gala Montes en su cuenta de X.

La cantante y actriz lleva dos semanas con el drama de estar distanciada de su hermana Beba, sin poder ver a su sobrina (hija de Beba) y de romper con su novio Icho.
Gala ha hecho públicos los motivos del pleito con Beba, con quien siempre la había unido no solamente el lazo filial, también una amistad estrecha.
Pero eso se rompió hace poco menos de un mes, cuando Gala se llevó de viaje a su sobrina a Asia.

Al regresar, Beba le habría reclamado ciertas actitudes que le parecieron incorrectas, entre ellas, “convencer” a la niña de que se comprara una bolsa del icónico modelo 1DR de Diesel, cuyo precio suele estar entre los 9 mil y 11 mil pesos, en las tiendas físicas oficiales.

Gala Montes publicó en su cuenta de X un mensaje la noche de este sábado para reclamarle a su hermana que, según ella, no deja que su sobrina use la bolsa.

“La compramos half half (mitad y mitad) en Japón. Anhelo que le deje usar las cosas que adquirió conmigo porque son recuerdos, you know? Luego las tira”.

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¿Quién acusa a Gala Montes de obligara su sobrina a comprar cosas del lujo?

Beba Montes no ha publicado respuesta a las acusaciones de Gala pero sí Laila Montero, influencer y conductora que hasta hace unos meses era una de sus mejores amigas e incluso trabajaba con ella en algunos proyectos.

“Mejor cuenta como obligaste a la niña a gastarse sus ahorros en esa bolsa Diesel en lugar de dejarla comprarse todos los juguetes que ella quería, por cierto ella misma dice que no quiere usarla porque es frágil”, publicó Laila.

Gala no se quedó callada y respondió con un mensaje en el que no la mencionó por su nombre pero habría insinuado que llegó a “robarle” cosas.

La actriz también está en otra polémica por su relación con Emiliano Aguilar. Aunque no han declarado ser novios, publican en redes sociales mensajes románticos y de coqueteo.

Gala Montes Beba Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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