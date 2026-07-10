Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’

“No estoy de acuerdo, Mariana, que tú hables mal de mí. O sea, en lo que a mí se refiere, no estoy de acuerdo que hagas declaraciones que son mentira”.

Erika Zaba habló con la prensa, particularmente sobre un sonado ingreso de Mariana Ochoa a ‘La Casa de Los Famosos México’, por lo que le pidió que de entrar, no hable de OV7 y que no cuente cosas a su conveniencia.

“Mariana a veces manipula la información a su conveniencia para tener a los medios, para tener a la prensa, para dar más de qué hablar, lo cual me parece mal… Yo nunca voy a hablar mal de ella”, indicó.

Y es que Zaba mencionó que escuchó entrevistas de Mariana donde incluso se refiere a ella, pero con supuestos argumentos falsos.

“Por supuesto que me dolió, que me puse triste porque dije ‘¿cómo es posible que una amiga mía, que aunque ahorita estemos fracturadas, pero es una amiga mía de hace 40 años, que este manipulando la verdad a su conveniencia?’, porque eso no es cierto, no fue así”.

TE RECOMENDAMOS: Mariana Ochoa contraataca: “Ari Borovoy se ha vuelto de aquellos que lanzan la piedra y esconden la mano”

La cantante expresó que Mariana cuenta cosas a los medios y al público que no son ciertas sobre OV7, por ello le pide que de ingresar al reality no diga nada sobre ella y sus temas compañeros.

Sin embargo, Erika también contó que existe voluntad de ambas para aclarar las cosas.

“Quedamos de tomarnos un café. ¿Por qué? Porque sí quiero decirle en persona y se lo dije por mensaje: ‘No estoy de acuerdo, Mariana, que tú hables mal de mí. O sea, en lo que a mí se refiere, no estoy de acuerdo que hagas declaraciones que son mentira, que es una verdad que tú tienes en tu cabeza y que tú manipulas para tu beneficio ante la prensa y ante la gente y entonces me pones mal a mí nomás con tu salir bien. Entonces, eso no está bien, no está bien’”.

Añadió también que conoce el comportamiento de su excompañera, pero las palabras le han dolido. “Así es ella, lo sé, pero no deja de doler”, al tiempo subrayó su lealtad y aseguró que nunca usaría a un amigo para ganar simpatía pública.

“Yo soy una persona muy leal y jamás, jamás me atrevería, de verdad, a decir algo enfrente de las cámaras con tal de quemar al otro y me quieran más a mí o con tal de que me crean más a mí”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Mariana Ochoa, imparable tras problemas con Ari Borovoy, pero confiesa: “Fuimos hermanos y me duele”

Finalmente, externó su deseo de evitar escándalos, ya que dice que le afecta que alguien que considera amiga dañe su imagen.