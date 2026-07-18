Cruz Roja revela escalofriantes datos del “quiere volar” en el Ángel: “Muchas veces no los atrapaban”

Los festejos por los triunfos de México ante las selecciones de Chequia, Corea del Sur, Sudáfrica y Ecuador representaron un reto para los servicios de emergencia.

Lamentablemente se reportaron incluso 4 muertes de aficionados por asfixia y aplastamiento.

Para la Cruz Roja, en el recuento de sus actividades, fue claro que hubo tres motivos principales por los cuales se tuvo que atender a aficionados que estuvieron en los festejos del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (y que llegaron a ser más de un millón en el partido de Ecuador).



Golpe de calor Intoxicación por alcohol Lesiones por el “quiere volar”.

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Un caso grave de “quiere volar”

Durante la entrega de reconocimientos a los voluntarios que participaron en los operativos de los cinco partidos de México, el coordinador de la Cruz Roja Manuel Lavariaga contó que el “quiere volar” se convirtió en un riesgo constante que genó incluso algunas lesiones graves.

“Un caso que recuerdo fue el traslado a hospital de un paciente con un golpe en la cabeza, al que no lo cacharon y tuvo un trauma en el cráneo, afortunadamente recibió la atención médica correspondiente tras perder el conocimiento. El riesgo de muerte en esta actividad siempre existe”, declaró el médico que está en el listado del Top 100 de líderes de salud.

El periódico La Jornada recogió las declaraciones del médico, quien también recibió la medalla en reconocimiento por la labor de la Cruz Roja, que consistió en atención de primer contacto pero también reaccionó hospitalaria inmediata.

El “quiere volar” se convirtió en el festejo por antonomasia para la afición mexicana. Incluso algunos reporteros que hacían enlaces en vivo fueron sorprendidos por grupos de aficionados que los cargaron y lanzaron por los aires para luego atraparlos... o no, según la experiencia que documentó la Cruz Roja.