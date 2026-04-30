¡Siguen juntos! Así echan por tierra los RUMORES DE SU SEPARACIÓN Christian Nodal y Ángela Aguilar

La nueva pareja escándalo: Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman que los rumores de separación son falsos y siguen juntos y felices.

Para tirar por tierra los dichos de la prensa rosa, aterrizaron el miércoles 29 de abril en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, donde varios seguidores ya los esperaban. De la mano, Nodal y Ángela bajaron de su avión privado para luego tomar una camioneta que los llevara hasta su alojamiento, horas antes de que el cantautor se presentara en el palenque de la ‘Expogan 2026’.

La llegada de los jóvenes esposos generó mucha expectativa y los medios de comunicación los abordaron. Al tiempo, una joven le pidió al intérprete de ‘Un Vals’ tomarse una fotografía mientras que su esposa aguardaba al interior del vehículo donde se marcharían.

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Un video que circuló en redes sociales con rapidez registró el momento en el que alguien le cuestiona a Nodal qué sorpresas tenía preparadas para esa noche, a lo que, con un semblante de sorpresa y nerviosismo, respondió: “un show bonito”.

Luego, la seguidora que se fotografió con ‘El Forajido’ al pie de la camioneta le preguntó si Ángela también quería salir en la postal con ellos, a lo que Christian, aún más nervioso, volteó y le preguntó: “¿mami?”.

La hija de Pepe Aguilar no dudó: “Sí, con mucho gusto”, respondió, y se acercó para salir a cuadro en la instantánea.

Cabe mencionar que el cantante ofreció su espectáculo en el escenario de palenque de la ‘Expogan 2026’ como parte de su ‘Pal’ Cora Tour’. Su repertorio incluyó temas como ‘Adiós amor’, ‘Botella tras botella’ y ‘Amé’, entre otras. También sonó la polémica ’Un vals’, misma que ocasionó los recientes rumores de separación entre Christian y su esposa, pues el viodeclip del tema echó mano de una modelo con parecido a su expareja y madre de su hija Inti, ‘Cazzu’, y de la propia Ángela.

Uno de los momentos que más llamó la atención en pleno concierto fue el ramo de flores que una fan le entregó cuando interpretó la famosa colaboración que tiene con Ángela, ‘Dime cómo quieres’. Además, Nodal también invitó a otro seguidora a subir al templete para cantar con él.

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A diferencia de otros shows, en éste, la hija de Pepe Aguilar no subió a entonar su tema.

Sorprendentemente la aparición del matrimonio en Hermosillo llegó en medio de versiones que circulaban en redes sobre una posible crisis entre ambos. Ya que incluso la boda religiosa de los cantantes, que originalmente se programó para mayo de este año, se pospuso supuestamente por cuestiones de seguridad.