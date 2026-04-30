Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¡Siguen juntos! Así echan por tierra los RUMORES DE SU SEPARACIÓN Christian Nodal y Ángela Aguilar

La pareja dio muestras claras de que su matrimonio sigue en pie a días de su aniversario.

Abril 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nodal-Angela.jpg

Con estas imágenes, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman que siguen juntos.

Instagram

La nueva pareja escándalo: Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman que los rumores de separación son falsos y siguen juntos y felices.

Para tirar por tierra los dichos de la prensa rosa, aterrizaron el miércoles 29 de abril en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, donde varios seguidores ya los esperaban. De la mano, Nodal y Ángela bajaron de su avión privado para luego tomar una camioneta que los llevara hasta su alojamiento, horas antes de que el cantautor se presentara en el palenque de la ‘Expogan 2026’.

La llegada de los jóvenes esposos generó mucha expectativa y los medios de comunicación los abordaron. Al tiempo, una joven le pidió al intérprete de ‘Un Vals’ tomarse una fotografía mientras que su esposa aguardaba al interior del vehículo donde se marcharían.

TE RECOMENDAMOS: Al interior del rancho de Nodal y Ángela Aguilar en el que demostraron que aún se aman

Un video que circuló en redes sociales con rapidez registró el momento en el que alguien le cuestiona a Nodal qué sorpresas tenía preparadas para esa noche, a lo que, con un semblante de sorpresa y nerviosismo, respondió: “un show bonito”.

Luego, la seguidora que se fotografió con ‘El Forajido’ al pie de la camioneta le preguntó si Ángela también quería salir en la postal con ellos, a lo que Christian, aún más nervioso, volteó y le preguntó: “¿mami?”.

La hija de Pepe Aguilar no dudó: “Sí, con mucho gusto”, respondió, y se acercó para salir a cuadro en la instantánea.

Cabe mencionar que el cantante ofreció su espectáculo en el escenario de palenque de la ‘Expogan 2026’ como parte de su ‘Pal’ Cora Tour’. Su repertorio incluyó temas como ‘Adiós amor’, ‘Botella tras botella’ y ‘Amé’, entre otras. También sonó la polémica ’Un vals’, misma que ocasionó los recientes rumores de separación entre Christian y su esposa, pues el viodeclip del tema echó mano de una modelo con parecido a su expareja y madre de su hija Inti, ‘Cazzu’, y de la propia Ángela.

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

Nodal-Grupo-Firme.jpg
Famosos
Christian Nodal enfrenta acusaciones de PLAGIO a Grupo Firme por su nueva canción ‘Incompatibles’
Marzo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
nodal cazzu bad bunny.jpg
Famosos
Cazzu habla de Bad Bunny luego de que Nodal insinuó que se metió en su relación
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cazzu christian nodal
Famosos
Christian Nodal habla de la demanda vs. Cazzu, ¡no quiere que muestre a su hija en redes sociales!
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
cazzu nodal (3).jpg
Famosos
¿Cazzu se arrepiente del escándalo con Nodal y Rauw Alejandro? “Lo que digo, lo hago por mi hija”
Marzo 04, 2026
 · 
Alejandro Flores

Uno de los momentos que más llamó la atención en pleno concierto fue el ramo de flores que una fan le entregó cuando interpretó la famosa colaboración que tiene con Ángela, ‘Dime cómo quieres’. Además, Nodal también invitó a otro seguidora a subir al templete para cantar con él.

NO TE VAYAS SIN LEER: Kunno defiende a Nodal y Ángela Aguilar: pide a sus críticos que se callen y muestra dos misteriosas fotos

A diferencia de otros shows, en éste, la hija de Pepe Aguilar no subió a entonar su tema.

Sorprendentemente la aparición del matrimonio en Hermosillo llegó en medio de versiones que circulaban en redes sobre una posible crisis entre ambos. Ya que incluso la boda religiosa de los cantantes, que originalmente se programó para mayo de este año, se pospuso supuestamente por cuestiones de seguridad.

CHRISTIAN NODAL Ángela Aguilar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
copal mexico 86 cancion bienvenidos.jpg
Famosos
La historia de engaños detrás de “Bienvenidos”, la canción que inauguró el Mundial del 86?
Abril 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
michael jackson mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente tiene una revelación divina sobre la muerte de Michael Jackson
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (5).jpg
Famosos
Florinda Meza quedó mal de los ojos por una cirugía estética: “Cometí una estupidez”
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
vadhir derbez (1).jpg
Famosos
Otra desgracia para los Derbez: Tras estafa a José Eduardo, revelan que a Vadhir lo están extorsionando
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Titan-sumergible.jpg
Viral
Denuncian que víctimas del submarino ‘Titán’ fueron entregadas como “lodo” en “CAJAS DE ZAPATOS” a sus familias
Familiares de los tripulantes explicaron cómo les fueron entregados los restos.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Maria-suegra-Carolina.jpg
Viral
Detienen en Venezuela a Erika María ’N’ por el FEMINICIDIO de Carolina Flores; se espera su extradición
Tras varios días prófuga, la mujer fue localizada y agentes procedieron a arrestarla.
Abril 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laura leon biby gaytan dos mujeres un camino.jpg
Telenovelas
¿La mejor cachetada de su carrera? Biby Gaytan se viraliza por escena con Laura León en Dos mujeres un camino
Las actrices interpretaron a los personajes de Ana María y Tania que se disputaban el amor de Johnny
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana levy (3).jpg
Telenovelas
3 actuaciones memorables pero poco recordadas de Mariana Levy y dónde verlas a 21 años de su muerte
El legado televisivo de la actriz es basto y sus personajes muy variados, lo que demuestran su capacidad histriónica
Abril 29, 2026
 · 
Alejandro Flores