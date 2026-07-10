Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Alex B., hermano de Daniel Bisogno, habla del aprendizaje que ha tenido tras la muerte del conductor; asegura que la situación lo obligó a defenderse y eso le dio a paz a él, a su papá y a su familia. Asimismo, cuestiona la forma de proceder de la periodista Pati Chapoy y lamenta el distanciamiento con su sobrina.

¿Cómo te sientes tras el torbellino que has vivido?

Bien, a pesar de que he vivido tiempos difíciles (...). Ahora estoy más tranquilo. Tuve que defenderme y eso me ayudó a salir del hoyo, porque estuve mucho tiempo triste, en depresión, preocupado por mi familia.

¿Cómo está tu familia?

Más tranquila. Hemos tenido muchas pláticas sobre lo que pasó y ya veo a mi papá más tranquilo. Creo que algo que lo afligía mucho era que, después de todo lo que pasó, todavía a mí se me acusara de cosas que no sucedieron. Él me decía: “Defiéndete”. Y el día que lo hice hasta él se relajó, y si él está bien, yo también.

¿Te sentiste liberado?

Sí, lo que pasa es que uno nunca se imagina, o por lo menos yo nunca me imaginé, que después de la muerte de Daniel iban a ver estos problemas, y menos con la gente que peleamos, porque eran personas que nos querían, por lo menos eso creía. Yo hubiera querido que nada de esto hubiera sucedido, pero al final cada quien habla como le va en la fiesta.

“Si yo hubiera sido la señora Pati Chapoy, para empezar, no me hubiera metido en un tema familiar, y si lo hubiera hecho sería para mediar, pero ella lo que hizo fue incendiar. Yo no hubiera querido defenderme, mucho menos exponerla, ni retarla, pero hay un límite para todo y cuando hay una agresión directa y están lastimando a mi familia y a mí, llega el momento en que dices: “Hasta aquí”.

¿Cómo era tu relación con ella antes de la muerte de tu hermano?

Nunca tuvimos una relación muy cercana. Yo iba continuamente al foro de Ventaneando a recoger a Daniel, sobre todo cuando estuvo enfermo, y siempre la relación con ella fue cordial, y con todo el equipo maravillosa, de mucho cariño. Ella siempre, con la gente en general, más hermética y distante, y yo asumía que era por una cuestión de autoridad, porque era la jefa de todos y marcaba esa línea, pero yo siempre fui muy educado con ella y con todos, nunca he sido grosero. No sé en qué momento no le caí bien. Supongo que se dejó envenenar por la exmujer de Daniel, con quien yo ya tenía conflictos desde hace muchos años y lamentablemente le creyó.

Alex Bisogno confirmó que Daniel Bisogno no dejó testamento Instagram @alexbbisogno / @bisognodaniel

¿Por qué no tenías una buena relación con tu excuñada?

Ella es una persona difícil, no la culpo porque fue parte de lo que aprendió en su casa, pero era una persona muy difícil con la familia y con Daniel; decía cosas fuera de lugar, a veces tenía detalles buenos con la familia, pero en muchas ocasiones había faltas de respeto para mis papás y mi hermana, y eso yo no lo tolero. Soy de mecha corta y el que salía a la defensa de la familia era yo. Entonces, durante muchos años, tuvimos muchos raspones que creía que se iban a corregir cuando murió Daniel. De hecho, yo le dije a ella que quería que empezáramos de cero y que nos diéramos una oportunidad como familia y ella me dijo que sí, pero a las dos o tres semanas volvió a atacar. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza.

¿Te ha afectado no ver a tu sobrina?

Claro. Han sido un año y cuatro meses muy dolorosos, porque además Daniel nos acostumbró a tener mucha relación con su hija. Cuando le prestaban a la niña, inmediatamente le llamaba a mi papá, a mi hermana, a mi sobrino y a mí para comer, ir al cine, por un helado... siempre procuraba la convivencia familiar. Y la niña y yo nos adorábamos, yo siempre he sido muy cariñoso con mis sobrinos, con ella, y claramente es un descalabro durísimo. Llevo un año sin verla y claro que me duele, pero a todo te acostumbras.

Sobre lo que se ha dicho en torno a la herencia de Daniel, ¿qué dices?

Que la herencia es una estupidez, una mentira, fue el pretexto para atacarme, nunca existió, nadie de mi familia ha pedido herencia. A mí, Daniel, en los dos años de su enfermedad, y en su lecho de muerte me dijo: “Si algo me llegara a pasar, todo es de mi hija”. La niña tiene que heredarlo todo y eso es lo correcto, de ninguna manera iría en contra de eso. Al contrario, todos estos problemas han sido por defender esa última voluntad de mi hermano. Entonces, claramente el conflicto es de la madre, porque sabe que yo voy a luchar para que todo sea de la niña y no le voy a permitir que se gaste un centavo que no le pertenece.