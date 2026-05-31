Al interior de la iglesia donde Nodal y Ángela Aguilar casarán; está cerrada y hacen rifas para arreglarla

Ángela Aguilar y Christian Nodal llevan un año de casados por la vía “espiritual”.

La pareja viajó justo en mayo de 2024 a Roma para hacer un ritual en el que sellaron su promesa de amor eterno.

Más tarde se casaron por el civil y desde entonces han planeado lo que será su boda religiosa, la cual querían que coincidiera con esas fechas.

De hecho, Ángela reveló públicamente a fines de 2025 que la boda ya estaba lista para realizarse en mayo de este 2026, en Zacatecas.

Pero los planes se frustraron cuando fueron a la iglesia en la que quieren casarse: La de Nuestro Señor de Tayahua, en el municipio de Villanueva, el mismo en el que está el rancho El Soyate, que fue propiedad de don Antonio Aguilar, el patriarca de la familia.

Aún más emotivo, muy cerca de esa parroquia está enterrado precisamente don Antonio. Sin embargo, cuando fueron a reservar la fecha para casarse se toparon con andamios, albañiles y lonas que cubrían el altar: la iglesia está en proceso de restauración.

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La iglesia tiene una relación estrecha con la historia de los Aguilar Facebook

¿Cómo es la iglesia donde se quieren casar Nodal y Ángela Aguilar¡

La Iglesia es una joya de la arquitectura barroca, estilo que tuvo en Zacatecas uno de sus puntos más altos durante la época novohispana gracias a la riqueza que generaron sus minas.

La fachada tiene su campanario del lado izquierdo. Obviamente predomina la cantera rosa, elemento de construcción característico de la región.

Con muros lisos pintados de blanco, la iglesia muestra una sobriedad típica de las construcciones zacatecanas.

Una vez que se entra a la iglesia, lo que más llama la atención es su retablo sin columnas, una técnica desarrollada sobre todo durante el siglo XVIII.

El párroco dirige la restauracón Fcebook

Actualmente, la restauración se concentra en dos elementos: la recuperación de los frescos y pinturas de muros y basamentos; y en el resanado de grietas en la cúpula.

Kuno, el amigo más íntimo de los Aguilar-Nodal, reveló que en cuanto termine la restauración, se tendrá la nueva fecha de la boda.

Por ahora, el sacerdote de la parroquía se concentra en reunir el dinero para terminar esa restauración, a través de rifas de coches y la realización de kermeses en las que pide el apoyo de los parroquianos.

