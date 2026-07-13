Anabel Ferreira por fin bajó los 16 kilos que tenía de más pero revela que padece dos nuevas enfermedades

Anabel Ferreira volvió. Ahora en TikTok, donde muestra su faceta de creadora de contenido.

La que fue la comediante más importante de principios de la década de los 90 (impulsando con su programa las carreras de Mario Bezares, Eugenio Derbez, Carlos Ignacio y María Alicia Delgado) estaba en un semi retiro obligado.

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La actriz tenía un padecimiento sin diagnóstico certero pero con un síntoma que la aquejaba: un sobrepeso de entre 14 y 16 kilos.

Estuvo durante un año sometida al tratamiento con un nutriólogo con el que por más que se apegaba a sus recomendaciones, no obtenía resultados.

En un video publicado precisamente en su perfil de TikTok, Anabel Ferreira cuenta que después de esa amarga experiencia con el nutriólogo, acudió con un bariatra que tomó un camino diferente: le pidió que se hiciera análisis en busca de dos padecimientos.

¿Por qué Anabel Ferreira no podía bajar de peso?

Anabel Ferreira ya había sido diagnosticada hacia fines del siglo XX con una enfermedad terriblemente dolorosa: neuralgia atípica del trigémino.

Eso la obligó al retiro de la actuación durante poco más de 10 años. “Tuve que vivir durante un año en una clínica para el dolor”, revela.

Su regreso a la televisión fue paulatino y marcado siempre por recaídas y un sobrepeso al que simplemente no podía vencer.

Hasta que acudió con el especialista que, tras los estudios, resolvió el enigma médico:

“Me diagnosticaron con hipotiroidismo y resistencia a la insulina. No pasa nada: todo se arregla”.

Con un diagnóstico adecuado, Anabel cuenta que se sometió ahora sí a un nuevo régimen alimenticio.

Fue así como recuperó su peso y su figura, con la cual ella se siente “muy a gusto porque yo siempre he sido así: un ejotito”.