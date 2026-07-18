Luis Fernando Peña atraviesa un proceso de transformación emocional: “Sentía que me estaba desviando”

En una etapa de introspección y crecimiento, Luis Fernando Peña atraviesa un proceso de transformación marcado por la terapia, el autoconocimiento y la aceptación de su vulnerabilidad, elementos que hoy influyen directamente tanto en su vida personal como en su carrera artística.

“La vida es tan sabia que, aunque tú no te das cuenta, conforme van pasando los años, te va quitando a las personas que no necesitas en el camino y te va rodeando de los mismos locos que están exactamente igual de orates que tú”, reflexionó el actor sobre los cambios y aprendizajes que ha enfrentado con el paso del tiempo.

Parte fundamental de este proceso ha sido entender el desapego y soltar aquello que no le pertenece, incluso en lo emocional.

“Tenemos un apego a las personas, a las prendas, a todo... pero nada nos vamos a llevar al hoyo, a la tumba, y cuando entiendes eso, la vida se vuelve tan ligera y menos complicada”, expresó.

El actor reconoce que su decisión de acudir a terapia surgió tras detectar conflictos internos que ya impactaban su entorno cercano.

“Todo empezó desde hace unos meses con problemas personales, conmigo, con mi carácter, con mi genio, sentía que me estaba desviando en el camino y obviamente eso empezaba a rebotar aquí y allá, el mal genio en casa, con mi mujer, con mis hijos...”.

Inspirado en algunas reflexiones del conferencista Odín Dupeyrón, decidió dar el paso hacia su bienestar emocional. “Hay algo que he escuchado en sus conferencias, que la terapia tendría que formar parte de la canasta básica del mexicano: leche, huevos y terapia”, afirmó Peña, quien lleva ya casi medio año en sesiones.

“Redescubrirme ha sido lo más doloroso, ver en qué momento perdí a aquel Luis de niño fue lo más complicado, y darme cuenta de que no estaba preparado para la muerte de las personas que más amé —mi abuelo, después mi madre y luego mi abuela—, darme cuenta que nunca estuve preparado para eso, que nunca lo sané”, confesó.

“Hoy puedo decir que estoy en un proceso de reencuentro conmigo mismo, de redescubrimiento, de sentirme feliz, de disfrutar cada momento de la vida, agradecer lo bueno, lo malo, pero agradecer de verdad”, agregó.

En este contexto, la soledad se convirtió en una aliada en su proceso de sanación: “La soledad me abrazó mucho, dos años seguidos, en un momento de mi vida muy vulnerable donde estaba pasándola muy mal, pero hoy volteo y me doy mis diez minutos de soledad disfrutando la vida y mis errores, porque también de ellos estoy aprendiendo a ser mejor persona”, compartió.

Finalmente, Luis Fernando Peña subrayó la importancia de reconocer la vulnerabilidad humana sin importar la profesión o el estatus social: “No importa si eres ingeniero, piloto aviador, reportero, actor, presidente, todos somos seres humanos y todos somos vulnerables, a todos nos duele lo mismo de manera diferente... simplemente ser honestos con nosotros mismos es lo que más nos falta en este mundo”.

Hace unos días, Luis Fernando Peña se sometió a cirugía

Luis Fernando Peña tuvo que operarse con el urólogo por una rara condición médica llamada parafimosis.

Desde hace unos días, el actor ya puede decir que corrigió esa parte de su cuerpo luego de someterse a una operación con el úrologo. A través de un video, fue el propio médico Juan Manuel Ramírez Pedraza el que explicó qué hizo con el actor en el quirófano.