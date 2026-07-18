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De un día para otro: Así se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo

Una noche antes recibió una llamada para alertarla de que Mauro estaba enfermo

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
aylin mujico hijo mauro.jpg

Aylín Mujica, de luto

Captura Telemundo / Instagram

Aylín Mujica estaba en las reuniones previas de TopChef VIP cuando se enteró de la trágica muerte de su hijo Mauro.

La cadena Telemundo, que produce este reality show en Estados Unidos, informó que la actriz estaba precisamente cumpliendo las primeras etapas del reality.
El programa se graba en Colombia por lo que tuvo que viajar de urgencia a Puerto Rico para el funeral de Mauro.
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De acuerdo con información de Elisa Beristain, Aylín sabía que su hijo estaba enfermo desde una noche anterior pero le aseguraron que no era necesario viajar pues su estado era estable.
Lamentablemente, la situación de Mauro cambió de manera radical durante la madrugada y en las primeras horas de la mañana, Aylín recibió otra llamada con fatídica noticia: su hijo había muerto de un paro cardiorespiratorio.

Famosos de TopChef VIP reaccionan a la muerte del hijo de Aylín Mujica

La noticia provocó la solidaridad del mundo TopChef VIP.

Paulo Quevedo, quien estuvo en la cuarta temporada de este reality show escribió en la publicación de Telemundo en Instagram una condolencia muy emotiva:

“Te quiero Aylín, lo siento en el alma”, escribió Paulo, quien compartió reality con ella en La Casa de los Famosos Telemundo.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Astrid Rivera, presentadora de televisión ganadora del Emmy que varias veces ha manifestado su intención de ser concursante, escribió:

“Orar mucho por ella. Definitivamente, no hay palabras. ¿Qué se le puede decir a una madre que ha perdido a un hijo? Solo queda abrazarla, acompañarla y hacerle sentir que no está sola”.

Sheynnis Palacios, quien fue anunciada junto con Mujica en la presente edición de Top Chef VIP, publicó un par de emojis para manifestar su duelo.

Aylín Mujica
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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