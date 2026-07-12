El día que José Eduardo Derbez llegó crudo a “Sabadazo": “Me revolcaba en el camerino”

En 2013, José Eduardo Derbez despegó en su carrera de actor con su personaje de Dieguito Chulo en la telenovela “Que pobres tan ricos”.

Se trata de un personaje ambiguo, enamorado de Leo pero que no es capaz de aceptarlo abiertamente.

La exposición que tuvo con Diego lo llevó a ser invitado en varios programas de televisión para promover no solo el melodrama, sino su carrera, despertando la curiosidad del público debido a sus apellidos: Derbez Ruffo.

José Eduardo llegó así a “Sabadazo”, el programa matutino que dominó la televisión mexicana de fin de semana durante 6 años a partir de 2010.

TE RECOMENDAMOS: Livia Brito desea trabajar en paz tras pagarle a paparazzi: Será protagonista de “Infinito amor”

¿Cómo fue la participación de José Eduardo Derbez en “Sabadazo”?

En pantalla, José Eduardo se vio aquel sábado un poco incómodo, interactuando con Laura G y OMar Chaparro en el personaje de Yuyis.

A 13 años de aquel programa en el que contó que no se podía decidir entre ser actor dramático o comediante, José Eduardo revela lo que pasó antes de entrar al set.

“Ese día llegué crudísimo”, contó en su podcast Mixologando.

El actor cuenta que se sentía tan mal que no podía controlar los síntomas de su cuerpo.

“Me revolcaba en el piso del camerino de la cruda que yo tenía. Tan mal me sentía que entró un amigo al camerino y me dijo: estás muy mal”.

De hecho, ese amigo le sugirió cancelar su participación en “Sabadazo": “Si quieres, voy y les digo que estás muy mal”.

Pero José Eduardo, que esa época tenía 21 años, decidió cumplir con el compromiso.

“Quién sabe qué me dio pero estaba yo muy mal. Le dije a mi amigo: pues ya estamos aquí, ya hay que salir”.

Y salió airoso.