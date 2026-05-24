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Nodal revela que lo han traicionado por dinero y que jamás quiere volver a ser pobre

Recuerda que llegó a vivir etapas en las que no había ni para comer

Mayo 23, 2026 • 
Alejandro Flores
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Nodal lanzó “Bandera Blanca”

Instagram

El título del nuevo disco de Christian Nodal sirvió para que el cantante reflexionara en torno a lo que significa estar todo el tiempo batallando contra el lado oscuro de la fama.

El álbum se llama “Bandera blanca”, que simbólicamente significa una tregua en las batallas.
El cantante asegura, por ejemplo, que no lidia con la fama, sino que la sobrelleva.
“Pueden decir lo que sea pero mientras yo esté en un escenario voy a estar feliz... y puede ser lleno o vacío, como sea”.
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Nodal recuerda su pobreza

En el podcast de Javier Paniagua, Nodal respondió a la pregunta sencilla pero reflexiva de si el dinero da la felicidad.
El cantante dijo que no pero que ayuda.

“No es lo mismo estar llorando en un yate que estar llorando en un puente para tirarte”.

Recordó que hubo una época en su natal Caborca, Sonora, en el que los problemas económicos ahogaron a su familia.

“Yo he estado en situaciones donde ni hay nada para comer, liteal y yo no quiero volver a eso jamás. Es una situación muy triste y no quiero volver a vivirla jamás, jamás”.

Nodal y el dinero

Nodal llevó entonces con su reflexión al terreno de lo personal para explicar lo que ha significado el dinero en su carrera y su vida.

“Yo no empecé en la música por fama, por dinero. Yo quería vivir de mi música en un bar”

Dice que no olvida que antes de ser famoso, ni siquiera había salido de Caborca y que ahora conoce casi todo el mundo.

“En mi caso me toco ser el feito de no tener ni un peso a: ´hermano, hay ahí para comprar lo que soñabas’. ¿Cómo crees que no va a cambiar una persona?”
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Fue en ese momento en que habló de las traiciones, un tema que está muy presenta en la vida de Nodal actualmente luego de que él mismo aseguró en un concierto que la sangre también falla.

Todo indica que la frase se refiere a los problemas que tiene con su padre, quien es dueño del nombre “Nodal” y de cinco marcas que puede comercializar.

“Las traiciones son horribles, los números son fríos, yo creo que esta vida rápida cambia la perspectiva de cómo te ve la gente sino de como te ves tú mismo”.

Finalmente reveló que ha tomado mucha terapia para asimilar el éxito y la fama que vive.

Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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