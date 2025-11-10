Suscríbete
Cristy Nodal, madre de Christian, estaría delicada de salud y habría cancelado su fiesta de cumpleaños

Reportes apuntan que la mamá del cantante atravesaría una complicada crisis de salud.

November 10, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cristy-Nodal.jpg

Reportan que la madre de Christian Nodal tiene una crisis de salud.

“Se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes”.

La madre del cantante Christian Nodal estaría atravesando por una complicación de salud. Nuevos reportes indican que Cristy está “delicada”, hecho por el que habría cancelado su cumpleaños el pasado 5 de noviembre, una fecha que siempre celebran en grande.

Según información de la periodista Adrià Toval, la salud de la suegra de Ángela Aguilar “se complicó”.

“La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó”, escribió.

Toval señaló que “por respeto a la familia”, no dará mayores detalles, “pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes”.
¡

¿Qué enfermedad tiene Cristy Nodal?

Se sabe que la señora Nodal ha enfrentado en diversas ocasiones al cáncer, aunque en esta ocasión no está claro si se trata del mismo padecimiento.

Fue en 2022 cuando le diagnosticaron un tumor maligno en el colon, y dio la batalla hasta que salió bien librada del que habló como “un milagro de vida”. Cristy se sometió a una cirugía donde le extirparon el tumor.

“En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad”, escribió en sus historias de Instagram. “Mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien”, indicó.

“Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creímos que el problema era la vesícula y unas hernias”, relató. Tras un procedimiento quirúrgico en 2021, “el problema con el estómago siguió”.

Para el 2022 no toleraba la comida y en marzo “decayó horrible”, por lo que se realizó estudios que confirmaron el tumor en el colon. Un mes después tenía programada una operación, pero poco antes los médicos “se dieron cuenta que ya no estaba”, a lo que ella dijo que fue “como si nunca hubiera tenido ningún problema”.

En septiembre 2024, la madre del intérprete de ‘Botella tras botella’ fue hospitalizada de nuevo, pero no se revelaron los motivos.

