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Séptimo habitante de La Casa de los Famosos: ¿Por que Yuri es la clave para saber quién es?

El reality show de TelevisaUnivision comienza el 26 de julio

Julio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
yuri la casa de los famosos yahir.jpg

El vestuario casi idéntico

Youtube y Televisa

Las pistas del séptimo habitante de La Casa de los Famosos fueron desconcertantes.

Cynthia Klitbo, quien fue la sexta revelada, notó que la mayoría de las pistas apuntaba a un cantante pero que también apareció un atuendo femenino.
La colección de indicios cierra con una gorra de color verde militar, que resultó todavía más desconcertante.
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Yuri y “El apagón”, pistas que revelan al séptimo habitante

Sin embargo, el rompecabezas adquiere sentido a partir de la cantante Yuri, quien es la pieza que puede explicar el caos de huellas.
En el programa Juego de Voces de 2025 participaron Yuri y Yahir Othón Parra.
Su conexión resultó tan efectiva que en uno de los retos, Yahir decidió hacerle un homenaje con su canción “El apagón”.

El cantante apareció entonces vestido con un atuendo similar al que usaba Yuri en sus presentaciones en vivo para interpretar esa misma canción.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En esa ocasión, Yahir usó también una peluca rubia y una gabardina, otros aspectos característicos de Yuri.

Respecto al resto de las pistas, todas parecen encajar con Yahir: la gorra verde militar ha acompañado al cantante en muchas etapas de su vida, mientras que también se puede ver una guitarra debido a que es el instrumento con el que Yahir se adentró en la música.

La casa de los famosos 4 La Casa de los Famosos México Yahir
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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