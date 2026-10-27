Reportan grave a Horacio Beamonte, lleva 15 días hospitalizado: “vivimos MOMENTOS CRÍTICOS”, dice su familia

“Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor JESUCRISTO”.

La madre del actor Horacio Beamonte informó que desde hace 15 días está hospitalizado y en una condición muy grave. A través de sus redes sociales, Lucero Campos, compartió la compleja situación que enfrentan, aunque destacó que su fe los mantiene con esperanzas de que mejore la condición del histrión.

“Amigos, seguidores, familia, hermanos en la fe de Cristo, compañeros de trabajo de nuestra carrera actoral y musical, mi amado hijo ha estado hospitalizado en condición muy grave desde hace 15 días”, escribió.

Al tiempo, agregó que “vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor JESUCRISTO, que todo se hará conforme a su Santa voluntad”.

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Lo último que se supo antes de esta actualización es que Horacio sufrió de una fuerte cefalea que lo llevó al hospital a finales de septiembre de 2026. Según relató, comenzó a sentirse mal tras recibir el material para un casting que debía preparar en poco tiempo.

“Con la leucemia que padezco ya no es fácil desvelarme ni presionarme de esa manera”, contó.

Su malestar se intensificó hasta el punto de que tuvo que recibir atención médica de emergencia. Durante su estancia en el hospital le administraron medicamentos para tratar el dolor, entre ellos morfina.

“Hasta llegó un momento en que perdí la conciencia de tanto dolor y luego en el hospital con la morfina más todavía”, destacó.

Ante la posibilidad de que el dolor estuviera relacionado con la leucémicamia, los médicos le practicaron una tomografía y así descartaron tumores, infiltraciones de la enfermedad en el cerebro y las meninges.

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Tras permanecer cuatro días en el área de urgencias, Horacio recibió el alta médica y volvió a casa para continuar su recuperación. En aquella ocasión, también agradeció a su madre y a su hermana por acompañarlo durante la emergencia.