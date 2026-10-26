Gabriel Soto se entera del estado de salud de Laura Bozzo y destapa si LE PERDONARÁ la deuda millonaria

“Creo que todos nos merecemos respeto y nadie tiene el derecho a juzgar a nadie sin saber cómo están las cosas”.

El actor Gabriel Soto habló sobre la deuda millonaria que mantiene Laura Bozzo con él, esto en medio de la hospitalización de la conductora y que ya cumple dos semanas.

Soto asegura que ya perdonó a la peruana, incluso desde el momento en el que ella se disculpó, afirma, aunque aclaró que el pago que tiene pendiente la presentadora sigue en pie.

Y es que todo comenzó cuando Laura hizo comentarios sobre la relación del actor con su ex Irina Baeva, lo que lo hizo enfurecer y emprender acciones legales por daño moral.

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Un juez determinó que Bozzo debía pagarle 2 millones 500 mil pesos por la reparación del daño, sin embargo, el pago sigue pendiente. Y ante los cuestionamientos de la prensa, Gabriel manifestó si le perdonará la deuda luego de saberla delicada de salud y que además se está atendiendo en hospitales públicos.

“Eso es cosa de mi abogado. Yo le perdono ya desde el momento que ella pidió perdón”, dijo Soto.

Y insistió que nunca quiso perjudicarla económicamente sino sentar un precedente de respeto entre figuras públicas.

“Creo que todos nos merecemos respeto y nadie tiene el derecho a juzgar a nadie sin saber cómo están las cosas”, agregó.

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Sobre las especulaciones que vinculan la hospitalización de Bozzo en un nosocomio público con problemas económicos derivados de la demanda, Soto se desmarca.

“No creo que sea ese caso. La verdad desconozco. Mi objetivo era otro, que era marcar un precedente de respeto”, concluyó.