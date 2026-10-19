Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en vivo y frente a Adal Ramones; ¿le dijeron que no?

La historia de amor de Pablo Montero y Natalia Alcocer comenzó hace 20 años.

Y ahora viene a concretarse finalmente dentro de La Granja VIP, reality show en el que ambos participan.

Desde los primeros días Natalia contó que en 2006, Pablo intentó conquistarla llevándola a los palenques, donde le dedicaba canciones y le regalaba flores

“Era yo una princesa”, contó Natalia, quien sin embargo rechazó los embates de Pablo. “Estaba yo muy chiquita”, dijo.

Dentro del reality, han pasado de los coqueteos a las caricias e incluso sucedió el robo de un beso.

Pablo también le pidió a Natalia dormir juntos en una cama pero ella no quiso.

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Todo este tiempo, ella siempre lo rechazó bajo el argumento de que había un convenio entre ellos: No sucedería nada formal entre ellos hasta que fueran novios.

La petición de Pablo Montero

Pues Pablo Montero le tomó la palabra. Al inicio del programa de este domingo 18 de octubre, el cantante le pidió a Adal Ramones (conductor del reality) que le permitiera decir algo.

“Me ha costado mucho trabajo encontrar el momento pero quiero hacerlo ahora”.

Adal se lo permitió y entonces Pablo se levantó, se acercó a Natalia y le dijo:

“Quieres ser mi novia”.

Ramones le pidió que hiciera la petición de manera más romántica pero lo único que hizo Pablo fue repetir la pregunta.

Y Natalia respondió que sí.

Sellaron entonces su noviazgo con un beso apasionado con boca abierta.

