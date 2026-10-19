Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en vivo y frente a Adal Ramones; ¿le dijeron que no?

La historia de amor que comenzó hace 20 años tuvo su desenlace este 18 de octubre dentro de La Granja VIP

Octubre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
natalia alcocer pablo montero.jpg

El momento de la petición

Captura Instagram LG VIP

La historia de amor de Pablo Montero y Natalia Alcocer comenzó hace 20 años.

Y ahora viene a concretarse finalmente dentro de La Granja VIP, reality show en el que ambos participan.
Desde los primeros días Natalia contó que en 2006, Pablo intentó conquistarla llevándola a los palenques, donde le dedicaba canciones y le regalaba flores
“Era yo una princesa”, contó Natalia, quien sin embargo rechazó los embates de Pablo. “Estaba yo muy chiquita”, dijo.
Dentro del reality, han pasado de los coqueteos a las caricias e incluso sucedió el robo de un beso.
Pablo también le pidió a Natalia dormir juntos en una cama pero ella no quiso.
TE RECOMENDAMOS: Se viraliza entrega del premio TVyNovelas de 1987 por discurso de Alberto Mayagoitia dedicado a delincuentes

Todo este tiempo, ella siempre lo rechazó bajo el argumento de que había un convenio entre ellos: No sucedería nada formal entre ellos hasta que fueran novios.

Los secretos mejor guardados de "¿Quién es la Máscara?”

Todo sobre la temporada 2026 del reality show de TelevisaUnivision

quien es la mascara estreno.jpg
Famosos
Un ícono de la televisión estaba detrás de Gárgola, el primer revelado de "¿Quién es la Máscara?”
El reality show de TelevisaUnivision tuvo dos combates emocionantes
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Series y Cine
TelevisaUnivision competirá sin Carlos Rivera en contra de La Granja VIP; ¿quien suple al cantante?
Septiembre 03, 2026
Famosos
‘Don Francisco’ estuvo al aire 53 años ININTERRUMPIDOS en la TV y a sus 85 vuelve junto a ‘¿Quién es la máscara?’
Mayo 13, 2026
Famosos
René Casados le ocultó a su esposa que él era La Gárgola en "¿Quién es la Máscara?” Así reaccionó al saberlo
Octubre 17, 2026

La petición de Pablo Montero

Pues Pablo Montero le tomó la palabra. Al inicio del programa de este domingo 18 de octubre, el cantante le pidió a Adal Ramones (conductor del reality) que le permitiera decir algo.
“Me ha costado mucho trabajo encontrar el momento pero quiero hacerlo ahora”.
Adal se lo permitió y entonces Pablo se levantó, se acercó a Natalia y le dijo:
“Quieres ser mi novia”.

Ramones le pidió que hiciera la petición de manera más romántica pero lo único que hizo Pablo fue repetir la pregunta.
Y Natalia respondió que sí.
Sellaron entonces su noviazgo con un beso apasionado con boca abierta.

Pablo Montero La Granja VIP Natalia Alcocer
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
FRIDA SOFIA.jpg
Famosos
Frida Sofía reaparece para hablar sobre salud mental: “Todo va estar bien”
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
pascal nadaud.jpg
Famosos
Ex participante se queja amargamente de La Granja VIP y dice que le daba flojera
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
alberto mayagoitia pobre juventud.jpg
Famosos
Se viraliza entrega del premio TVyNovelas de 1987 por discurso de Alberto Mayagoitia dedicado a delincuentes
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
sasha sokol thalía.jpg
Famosos
Martha Figueroa recuerda anécdota con Sasha cuando trabajaba en TVyNovelas: “Ella estaba llore y llore”
Octubre 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
muerte sacerdote cruz.jpg
Viral
Sacerdote muere por una cruz que lo aplasta y difunden su macabro último sermón; ¿predijo su destino?
El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari era muy apreciado por sus feligreses y su tragedia quedó grabada en un espeluznante video que se hizo viral
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes crista montes.jpg
Famosos
Gala Montes exhibe video donde su mamá habría confesado que la maltrataba a través de mensajes en fotos
Tras la publicación de su canción “La mala”, Gala reavivó el pleito con su madre Crista
Octubre 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
pablo mnetro beso natalia alcocer.jpg
Famosos
Pablo Montero le roba un beso a Natalia Alcocer en La Granja VIP: ¿es un acto romántico o acoso?
La cercanía de Montero y Alcocer es cada vez más polémica dentro del reality show
Octubre 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
oliviacollins-defiende-maribel-.jpg
Famosos
Olivia Collins saca las uñas por Maribel Guardia mientras estrena una nueva faceta como influencer
La actriz defiende a Maribel Guardia y habla de la fuerte lealtad que las une.
Octubre 17, 2026
 · 
Edson Vázquez