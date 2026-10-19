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Mónica Escobedo acusa a La Granja VIP de expulsarla injustamente y niega agresión a Niurka: “La prefirieron”

Adal Ramones le informó a Mónica que tenía que salir de La Granja sin despedirse y sin sus cosas. “Nosotros te las haremos llegar”, le dijo

Octubre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
monica escobedo expulsada la granja vip (1).jpg

Mónica Escobedo sale de La Granja VIP

Instagram LG VIP

La Granja VIP tuvo una eliminación intensa debido a una expulsión directa por una agresión... la cual fue negada por la acusada.

Pero también hubo momentos de amor en el programa de eliminación.
Primero, Pablo Montero se atrevió finalmente a pedirle a Natalia Alcocer que fuera su novia. Luego, Bebeshita se sintió traicionada cuando Kevyn Bicolor, que se supone que la ama (o por lo menos la quiere lo suficiente para tener constantes arrumacos) decidió votar por ella para irse de peón al granero.
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Los nominados de esta semana eran Julio Camejo, Pimpinela Escarlata, Mónica Escobar, Niurka y Kevyn Bicolor.

Así fue la expulsión de Mónica Escobedo

El primer salvado por las votaciones del público fue Kevyn Bicolor, quien se consolida así como uno de los jugadores más sólidos de este reality show.

En ese momento, el proceso de salvación se detuvo para dar paso a un castigo drástico de parte de la producción.
Mónica Escobedo se quedó sola en la sala de nominación y Adal Ramones entonces le informó que estaba expulsada.

Mónica y Niurka tuvieron un enfrentamiento durante una dinámica de pelea de almohadas.
En un momento, Mónica avanzó sobre Niurka para perseguirla con almohadazos pero también alcanzó a tocarla con una mano.

Eso fue calificado por la producción de La Granja VIP como agresión.
Mónica lo negó y de frente a Adal Ramones le dijo:

“Yo sé que Niurka los condicionó y que la iban a preferir a ella”.

El resto de la eliminación se realizó como usualmente sucede cada semana.
Se salvaron Niurka y Julio Camejo por lo que la eliminada fue Pimpinela Escarlata.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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