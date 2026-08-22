¿Qué es la ORTOTANASIA? Horacio Beamonte explica por qué solicitó no ser reanimado cuando sus órganos comiencen a fallar

Horacio Beamonte rechazó las quimioterapias y había quedado ciego de un ojo pues el cáncer ya invadió su cerebro. Es por ello que ha tomado una difícil decisión tras ser desahuciado.

El actor de ‘Imperio de cristal’ decidió la Ortotanasia, que califica como “la verdadera muerte digna”. Es por ello que durante su última visita al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, firmó una Carta de Voluntad Anticipada en la que solicito no ser reanimado cuando sus órganos comiencen a fallar.

El tema se viralizó, y es él mismo quien explica qué es y por qué la eligió:

“La ORTOTANASIA es la muerte natural de un enfermo en fase terminal o desahuciado. Ocurre a su tiempo justo, sin alargar la vida con medios artificiales ni adelantar el momento del deceso. Se enfoca en dar al paciente cuidados para calmar el dolor y permitir un final digno”.

Puntos clave de la ortotanasia:

En la publicación en Instagram, Horacio Beamonte, destaco puntos claves de la ortotanasia:

- Muerte natural:

Deja que el proceso de la enfermedad siga su curso sin forzarlo.

- Sin encarnizamiento:

Evita aparatos o tratamientos que solo alargan la agonía de manera artificial (lo opuesto a la DISTANACIA).

- Sin acelerar el final:

A diferencia de la EUTANASIA, no busca provocar la muerte de forma deliberada y directa.

- Cuidados paliativos:

Usa medicina y atención para asegurar que el paciente no sufra dolor.

- Voluntad Anticipada:

Se suele planear mediante documentos legales donde la persona pide no recibir reanimación o soportes artificiales.

- Orden De No Reanimación:

Una orden de no reanimar (ONR o DNR) es un documento médico escrito que indica al personal de salud que no debe aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) si el corazón o la respiración de una persona se detienen, permitiendo un proceso de muerte natural.

“Así, creo, entiendo y acepto que mi vida no es mía sino que me fue otorgada, y solo él sabrá y decidirá cuándo llevársela de regreso con él”, dijo tras compartir versículos de la Biblia.

Lo cierto es que Horacio Beamonte no se deja vencer. Y en sus redes sociales ha compartido:

“Por la misericordia de mi Señor Jesucristo estoy vivo, de pie, y con fuerzas para seguir ganando mi sustento. Micronovela, microdrama, novela en V, microcontenido, contenido en vertical, del modo que quieran llamarle, pero aquí estoy dando como siempre lo mejor de mí profesionalmente”.